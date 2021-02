L’ensemble immobilier acquis par la MACSF au 16 avenue George V à Paris, dans le 8ème arrondissement, comprend une surface de plus de 5.000m² de bureaux ainsi que deux commerces indépendants en pied d’immeuble.

La totalité des bureaux sont loués à Givenchy et les commerces ont des locataires de renom. Tous sont soumis à des baux institutionnels longs.

Construit en 1884 sur les plans de l’architecte Paul-Casimir Fouquiau, et restructuré en 2019, cet immeuble reçoit de nombreux labels et certifications : HQE Rénovation niveau exceptionnel, Breeam, BBC Effinergie, Ready 2 Services (R2S) et Well niveau Gold.

« Cet achat du 16 avenue George V complète les investissements réalisés ces dernières années par la MACSF. Il vient rajeunir le patrimoine de placements tertiaires que nous détenons et renforce nos positions défensives. Il permet aussi de répondre à la politique d’investissement responsable du groupe MACSF car cet immeuble respecte les normes les plus strictes en matière environnementale et énergétique. Des acquisitions similaires pourront être décidées en 2021 en fonction des opportunités de marché. », commente Nicolas Lepère, Directeur Immobilier de la MACSF.

La transaction a été effectuée par la société Flabeau, dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec CBRE Conseil & Transaction.

MACSF était conseillée par le cabinet Gide (R. Baguenault de Puchesse), Lexfair Notaires (Olaf Déchin).