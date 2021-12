Alors qu’un propriétaire-bailleur sur trois ne connaît pas les dispositions de la Loi climat, un sur deux, soit 51,2 %, considère l’éradication des passoires thermiques comme indispensable du point de vue de l’intérêt général. Pour autant, malgré un avis favorable aux nouvelles mesures, les contraintes telles que le calendrier et les modalités imposés par la Loi climat et résilience pourraient être la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour nombre d’entre eux. C’est ce qui ressort d’une enquête exclusive menée par PAP.fr auprès de 6 177 propriétaires-bailleurs entre le 15 et le 22 novembre 2021. Sur l’ensemble des personnes sondées, 31,8 % des propriétaires interrogés envisagent de se retirer progressivement de l’investissement locatif au regard de ce qu’ils estiment être une multiplication des contraintes pesant sur la location ! Et si 43,5 % envisagent de continuer à louer, c’est en s’abstenant de faire de nouvelles acquisitions...

Près d’un propriétaire sur trois ne connaît pas la Loi climat et ses dispositions !

30,5 % des propriétaires interrogés déclarent ne pas savoir que la Loi climat et résilience adoptée en 2021 rendra indécent les logements classés G en 2025 puis F en 2028.

Ils sont même 40 % à ignorer que les logements classés E seront concernés à partir du 1er janvier 2034. Ces résultats témoignent d’une méconnaissance des dispositions et du calendrier qui n’ont rien d’anecdotiques...

Et près d’un propriétaire sur trois ne sait pas s’il est concerné par l’interdiction à la location en 2025 ou 2028 !

A la question, êtes-vous propriétaire d’un logement classé F ou G, 31,1 % des personnes interrogées répondent n’en avoir aucune idée... 38,5 % déclarent ne pas être concernés et 30,4 % savent qu’ils possèdent un ou plusieurs logement(s) classé(s) F ou G.

Plus généralement, les propriétaires-bailleurs semblent de plus en plus démotivés...

31,8 % des propriétaires interrogés envisagent de se retirer progressivement de l’investissement locatif considérant que le calendrier et les contraintes qui y sont associés sont la goutte d’eau qui fait déborder le vase, a fortiori chez les propriétaires de biens dans des zones soumises à l’encadrement des loyers. A ce stade, il ne s’agit que d’une intention mais si les propriétaires passaient effectivement à l’acte, il n’y aurait pas loin d’un tiers de biens mis en location qui pourraient se retrouver sur le marché de la vente à court ou moyen terme avec une inconnue sur le stock de biens locatifs disponibles à long terme...

Parmi ceux qui souhaitent continuer à louer, ils sont 43,5 % à déclarer qu’ils n’envisagent donc pas de nouvelles acquisitions et préfèrent s’en tenir au parc de logements qu’ils possèdent déjà.

Mais, malgré tout, conscients de la nécessité d’éradiquer les passoires thermiques... Lorsqu’on les interroge sur les contraintes qui leur paraissent indispensables du point de vue de l’intérêt général (plusieurs réponses possibles), ils citent prioritairement l’interdiction progressive de louer des passoires thermiques avec un taux de citation de 51,3 %, loin devant l’encadrement des loyers dans certaines agglomérations qui ne recueille que 28,6 %.

Les impératifs climatiques sont donc mieux compris et acceptés qu’on aurait pu le penser.

FOCUS : les 1.878 propriétaires de logements classés F ou G...

1.878 propriétaires ont indiqué savoir détenir un logement classé F ou G.

Près d’un propriétaire sur deux ne sait pas encore ce qu’il va faire...

Près de 60 % des propriétaires de logements classés F ou G n’ont aucune idée du coût des travaux à entreprendre pour pouvoir continuer à louer !

72 % ne se sont pas renseignés sur les aides disponibles au financement des travaux