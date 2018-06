Il s’agit de La Boîte Immo, spécialiste depuis 12 ans de l’expérience client immobilière commercialisant notamment le logiciel Hektor qui équipe déjà plus de 5 300 agences indépendantes.

Un partenariat responsable et durable

Une convention signée le 31 mai lie les deux partenaires sur trois ans. Elle garantit une montée en puissance progressive pour les utilisateurs de FNAIM Connect qui bénéficieront ainsi du logiciel de transaction immobilière le plus utilisé par les agences indépendantes à date. Le nombre de collaborateurs dédiés à sa gestion passe ainsi de vingt à cent et va permettre à la Fédération de se concentrer sur son travail de lobby et l’offre de services de ses adhérents.

« Il n’entre pas dans les vocations d’un syndicat professionnel d’anticipation, de commercialiser un logiciel », explique Jean-Marc TORROLLION, Président de la FNAIM. « Dans un contexte général de concentration des éditeurs de logiciels immobiliers, cette stratégie nous permet de confier cette mission qui nous éloignait de notre vocation essentielle sur laquelle nous devons nous concentrer aujourd’hui. »

De son côté, le PDG de La Boîte Immo, Olivier BUGETTE voit là un « événement ». Il marque, a-t-il précisé, « une étape fondamentale dans l’expansion continue de notre activité. Cet achat couplé d’un partenariat représente le gage d’une confiance de la FNAIM autant dans notre savoir-faire métier, que dans notre expérience d’opérations similaires. Il s’agit d’une véritable projection dans l’avenir ! »

Une amélioration progressive et continue du produit

Ces logiciels métiers permettent un suivi de l’activité de l’entreprise dans son quotidien : gestion des mandats et clients, informations clés sur le marché, passerelles avec les portails de diffusion d’annonces ou encore pilotage de l’agence… Les utilisateurs vont pouvoir progressivement bénéficier de fonctionnalités supplémentaires : espace client en ligne, service client renforcé, formation illimitée et expérience utilisateur repensée…

Une place de leader renforcée pour La Boite Immo

Ce rapprochement aura une conséquence immédiate pour le parc d’utilisateurs de La Boîte Immo : il va gagner un nombre considérable d’agences utilisatrices, la barre des 6 300 clients et 27 500 utilisateurs devrait ainsi être vite franchie.