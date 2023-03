Conçu par l’agence d’architecture A. Bechu & Associés et réalisé par les équipes de BNP Paribas Immobilier Promotion, INSPIRE propose 22 300 m² de bureaux, services et commerces au pied du boulevard circulaire, dans le quartier Bellini à Puteaux.

La conception de cet immeuble est entièrement tournée vers le bien-être des utilisateurs et met à leur disposition des espaces valorisants et végétalisés, des lieux de convivialité et de larges escaliers ouverts sur un atrium toute hauteur baigné de lumière. Un restaurant d’entreprise en duplex parfait d’un jardin et d’une terrasse extérieure végétalisée complètent cette offre de services. Dans le lobby, imaginé pour travailler autrement, les occupants pourront bénéficier également d’une offre de snacking, d’un Juice Bar et d’un fitness.

En toiture, un rooftop développe un parcours végétalisé de 2 500 m² dont un espace de 1 500 m² connecté. Un lieu de travail atypique, à ciel ouvert, pour les utilisateurs de l’immeuble !

Immeuble à faible impact carbone, INSPIRE propose aussi une aménité écologique prometteuse, avec de beaux espaces verts, ainsi que des espaces de pleine terre rendus par le projet, une initiative forte en faveur de la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Pour y parvenir, ses concepteurs ont fait le choix de réaliser un immeuble « code du travail », à l’architecture concentrée, n’exploitant pas la totalité constructible de la parcelle et permettant la création d’espaces extérieurs propices au développement de la biodiversité. En infrastructure, l’immeuble dispose de 4 niveaux de sous-sols accueillant une aire de livraison ainsi que des stationnements privatifs dont une grande partie dédiée aux mobilités douces.

En adéquation avec les ambitions de décarbonation du quartier d’affaires de la Défense, INSPIRE répond aux plus fortes exigences environnementales et s’inscrit dans les démarches de certifications et de labélisations environnementales suivantes :

Certification HQE Bâtiment Durable – Niveau Excellent ;

Label E+C- niveau E2C1 ;

Certification BREEAM International New Construction, niveau EXCELLENT ;

Label OSMOZ ;

Label Biodivercity.

Parallèlement, la qualité de la connectivité et de l’architecture réseau future ont fait l’objet d’une étude particulière se matérialisant par une démarche de double labélisation Wired Score et R2S.

« Nous accompagnons les territoires et travaillons au développement de projets urbains innovants pour préfigurer la ville durable de demain. INSPIRE, illustre parfaitement cette volonté. Dès sa conception, le parti pris a été de réduire l’impact carbone du bâtiment avec l’utilisation du bois issu de forêts éco-gérées, de lutter contre les îlots de chaleur avec la création d’espaces verts et de participer à la vie du quartier. Ces convictions ainsi que les performances de l’immeuble ont séduit Allianz Trade, un client de renom, confirmant ainsi la pertinence de nos choix conceptuels et constructifs », précise Olivier Bokobza, Président de BNP Paribas Immobilier Promotion.

INSPIRE sera livré mi 2025. La construction, réalisée en corps d’état séparés, a été lancée au printemps 2022, à la suite des travaux de démolition.

Allianz Trade était conseillée par Allianz Real Estate, Colliers, Lazard Immobilier (Gilles Betthaeuser), ORFEO développement, Gide (Antoine Mary) et l’étude notariale Baum.

BNP Paribas Immobilier Promotion était conseillée par BNP Paribas Real Estate, White & Case (Franck Peter), Lacourte Raquin Tatar (Vincent Guinot) et l’étude notariale Thibierge.