Le bien à vendre par la CAF du Val-de-Marne totalise 1655 m² et était auparavant un centre de vacances. Situé dans le Parc Naturel Régional de Millevaches, dans le Limousin, ce bien est composé de quatre bâtiments au total. Construit entre 1897 et 1920, cet ensemble est entouré par un terrain de 8 hectares. Il a bénéficié, en 2009, d’importants travaux de réhabilitation. « Nos dernières ventes de centres de vacances, à Penmarch’ et à Saint-Ouen de Thouberville ont été fructueuses car nous avons su stimuler le marché et les projets des acquéreurs ont été bien reçus par les collectivités vendeuses. Nous avons aujourd’hui un réseau d’acheteurs et d’investisseurs européens développé et cohérent avec les demandes de nos vendeurs. » rappelle Richard Bougerie, Responsable du Développement Immobilier d’Agorastore et en charge de la vente.

Les visites sont ouvertes dès aujourd’hui : pour réserver un créneau il faut d’abord s’inscrire sur Agorastore.fr

La vente commencera le 9 décembre prochain et prendra fin le 11 décembre. Mise à prix : 267 120 €