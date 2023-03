La SCPI paneuropéenne LOG IN continue son déploiement avec l’acquisition d’un actif en Italie. THEOREIM, société de gestion de LOG IN, et son partenaire Principal Asset Management SM sont ravis de cette 4ème acquisition et l’ouverture d’un troisième pays après l’Espagne et l’Allemagne.

L’ensemble immobilier de 10 000m², développé en 2003 et rénové en 2019 est situé à Côme, dans le corridor logistique Rhin-Alpes. Il est occupé depuis l’origine par un équipementier automobile, la société Dana Group, dont le bail a été renouvelé en 2020. La durée ferme du bail restant à courir à la date d’acquisition est de 6 ans.

Cet investissement permet à LOG IN de diversifier son exposition sur le marché européen.

"Avec cette 4ème acquisition, la SCPI Log In est déjà investie dans trois pays distincts. Nous poursuivrons cette volonté de diversification géographique et souhaitons profiter pleinement des conditions attractives que le marché propose actuellement", précisent Romain Welsch, Président de Theoreim et Guillaume Masset, Président de Principal Real Estate.