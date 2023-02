La SCPI paneuropéenne LOG IN ouverte à la commercialisation en octobre dernier et dont la capitalisation atteignait 50 millions€ fin décembre 2022 a acquis ses trois premiers actifs, deux en Espagne et un en Allemagne. THEOREIM, société de gestion de LOG IN, et son partenaire Principal Asset ManagementSM se réjouissent de ses trois premières acquisitions :

Acquis dans le cadre d’une opération de sale & lease back, le premier actif, constitué d’un ensemble de 3 bâtiments, est situé dans la périphérie de Pampelune dans une zone industrielle établie et loué pour une période de 22 ans dont 12 fermes à une entreprise internationale, leader dans le secteur des technologies de freinage. Ce locataire possède actuellement la certification ISO 14001- Systèmes de management environnemental (SME) qui permet aux entreprises de démontrer leur engagement envers la protection de l’environnement en gérant les risques environnementaux liés à leurs activités.

Le second actif est situé dans une zone industrielle d’Alicante, à proximité du centre urbain et du port et est loué dans le cadre d’un bail résiduel ferme de 14 ans, le site constitue le siège social et le centre d’expédition d’une entreprise spécialisée dans la fourniture de matériel de maintenance à destination des professionnels, capable de livrer ses produits en 24h à 48h maximum en Europe. L’activité du locataire n’implique pas une forte consommation d’énergie et il a récemment investi dans un système robotique logistique qui améliore l’efficacité et l’agilité de l’entreprise, en réduisant les coûts et les délais d’acheminement de leurs marchandises en Europe.

Le troisième actif, situé en Allemagne, dans la région de Münster est loué à une filiale d’un groupe Suédois, leader dans le domaine des solutions de traitement de l’air à haut rendement énergétique. Le site produit des centrales de traitement d’air pour l’élevage. Il est équipé de panneaux photovoltaïques en toiture.

« Ces premières acquisitions, réalisées hors de France, témoigne de notre volonté de constituer un véhicule européen, précise Romain Welsch, président de Theoreim. De nouvelles opportunités d’acquisitions sont en cours d’étude afin de diversifier rapidement le patrimoine de la SCPI dans d’autres pays. »

« Notre présence locale en Espagne et en Allemagne a permis de réaliser ces trois premières acquisitions dans un délai restreint, précise Guillaume Masset, Président de Principal Real Estate, d’autres investissements étant par ailleurs en cours, notamment en Italie et au Royaume Uni, notre présence dans 8 pays européens nous permettant d’accompagner LOG IN dans sa diversification. »