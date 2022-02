Située dans le médipôle de Perpignan, à Cabestany (66), la maison de retraite médicalisée Les Camélias accueille différentes typologies d’occupants, qu’il s’agisse de personnes âgées autonomes, semi-valides ou dépendantes. L’établissement dispose également d’une unité de soins adaptés, pouvant recevoir jusqu’à 44 personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

La pluridisciplinarité de l’offre de soins est portée par une équipe médicale et paramédicale spécialisée, permettant une prise en soin complète des personnes fragilisées.

Avec une surface locative de 4.800 m² et une capacité d’accueil de 105 lits, la maison médicalisée Les Camélias jouit d’une organisation unique en son genre. Les unités de soin sont divisées en maisons de vie comprenant chambres, salon avec kitchenette, un espace dédié aux animations ainsi que des espaces verts. Chaque unité dispose de 20 à 30 lits, sous la direction d’une maîtresse de maison soignante. LNA Santé et Lifento sont désormais engagés dans un partenariat long terme pour faire en sorte que cet immeuble reste le plus adapté possible aux besoins des personnes âgées dépendantes de la région de Perpignan.

L’actif a intégré le portefeuille de l’OPPCI LIFENTO CARE en décembre dernier confirmant la projection cible du fonds d’environ 200 M€ d’ici 2023.

Dans le cadre de cette transaction, LIFENTO était conseillée par KL Conseil et SOCOTEC.