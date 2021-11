A la suite de la signature d’une promesse de vente le 26 août 2021, Lifento a finalisé l’acquisition d’une maison de retraite médicalisée localisée à Stromberg en Rhénanie-Palatinat en Allemagne. L’actif a intégré le portefeuille du fonds Lifento Care Paneuropean le 22 octobre.

La maison de retraite médicalisée du groupe Domus Cura dispose d’une capacité d’accueil de 101 lits pour une surface de 5.289 m². Le montant de l’investissement est de 12M€.

Le bail d’une durée de 30 ans, dont 20 ans fermes, engage Lifento et Domus Cura dans un partenariat de long terme et s’inscrit dans un plan d’investissement décennal. L’objectif est double : améliorer globalement l’actif afin de mieux répondre aux besoins des résidents et de leurs familles et optimiser les performances environnementales, énergétiques et extra-financières de l’établissement.

Cet actif porte à 130 M€ les investissements de la SICAV LIFENTO CARE PANEUROPEAN dont l’objectif est d’atteindre les 150 M€ d’ici la fin de l’année.

