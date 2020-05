LEFT BANK a fait l’acquisition, auprès de Covéa Immobilier, d’un immeuble de bureaux situé au 20 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt.

L’immeuble développe une surface de 3 000 m² et 65 places de parking. Il est loué à plusieurs locataires de qualité.

Dans cette transaction LEFT BANK était conseillé par l’etude notariale Haussmann Notaires et par le cabinet d’avocats LIGL, le vendeur, Covéa Immobilier était représenté par BNP Paribas Real Estate dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec JLL et par l’étude notariale Cheuvreux et Associés.

« Avec cette acquisition, LEFT BANK poursuit sa stratégie d’investissement sur des actifs à repositionner. Nous sommes convaincus de l’attractivité de cette localisation offrant aux utilisateurs un environnement mixte de qualité en coeur de ville. Cet immeuble dispose d’une bonne mutualisation du risque locatif », précise Guillaume de Montalier président de LEFT BANK.