Cet ensemble tertiaire de 10 000 m² dispose de 262 parkings en sous-sol. Actuellement occupés à 90 % par 4 locataires de qualité, les deux bâtiments devraient faire l’objet d’une campagne de travaux et de repositionnement des actifs.

Dans cette opération, LEFT BANK était assisté de Haussmann Notaires (Me Grau et Me Narbey), du cabinet d’avocat LIGL (Me Lancrey-Javal) et de Arthur Loyd (Josselyn Garcia) pour la partie transaction.

« Avec cette acquisition, nous consolidons notre stratégie Value Add d’acquisition d’actifs à fort potentiel de redéveloppement. Cette transaction illustre parfaitement ce que nous voulons faire de notre année 2019 avec deux autres acquisitions significatives à venir pour un volume d’acquisition global de l’ordre de 100 M€. » Confirme Guillaume de Montalier, Président de LEFT BANK.