LBO France, via son fonds White Stone VII, et CDC Investissement Immobilier (pour le compte de la Caisse des Dépôts) ont signé en VEFA l’immeuble Network II auprès des promoteurs Codic et Nexity. L’acquisition en blanc de cet immeuble neuf a été réalisée conjointement avec CDC Investissement Immobilier, à hauteur de 50 % chacun. Cette opération fait suite à l’acquisition en 2018 par LBO France de la première phase Network I de ce programme, dont la livraison a eu lieu en septembre 2020. Situé à Bagneux (92) dans le nouvel écoquartier tertiaire Victor Hugo, Network II bénéficiera de la proximité de la future gare de métro qui sera desservie d’ici l’été 2021 par la ligne 4 et en 2025 par la ligne 15 du Grand Paris. Cet immeuble de bureaux disposera d’une surface d’environ 16 000 m². La construction de Network II a démarré et la livraison est prévue fin 2022.

CDC Investissement Immobilier était accompagné de BG2V et de la société Theop. Nexity et Codic étaient conseillés par TSD Notaires, Brun Cessac Avocats Associés et LPA-CGR pour la structuration financière.

Le cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ), et tout particulièrement Pierre-Emmanuel Chevalier, Associé en M&A- Private Equity, Oscar Da Silva, Counsel et Florent Descamps, Collaborateur, ont accompagné LBO France dans cette acquisition. LBO France était également conseillé par la société ROM en tant qu’auditeur technique et AMO.