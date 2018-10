L’investissement immobilier connaît, en cette rentrée 2018, un tournant décisif avec l’arrivée du très attendu crowdfunding immobilier locatif. Homunity est le 1er acteur à obtenir l’extension de son agrément CIP (Conseiller en Investissement Participatif) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers pour se positionner sur le marché du locatif qui représente plus de 50 milliards d’euros en France.

Se constituer un patrimoine immobilier simplement et avec un faible ticket d’entrée

Les Français ont toujours eu un attrait pour la pierre et la constitution d’un patrimoine immobilier est une problématique essentielle dans les stratégies d’épargne de ces derniers. L’investissement locatif représente un marché colossal en France, notamment dans l’ancien, mais il suppose également un certain apport de départ. Le crowdfunding immobilier locatif répond à cette problématique en permettant aux particuliers d’investir aux côtés d’autres personnes, diminuant ainsi la mise de fonds, dans le but de percevoir un loyer et se constituer un patrimoine.

Accessible 100% en ligne, avec un faible ticket d’entrée (5 000€), le crowdfunding immobilier locatif démocratise l’investissement immobilier. Inutile d’être expert du secteur, puisque ce sont des professionnels qui choisissent soigneusement chacun des biens qui seront disponibles sur la plateforme. Côté gestion, les investisseurs n’ont également aucune contraintes puisqu’un gestionnaire de biens est désigné lors de l’acquisition afin de veiller au bon déroulement du placement.

La problématique de diversification des investisseurs au cœur de la stratégie d’Homunity

Aujourd’hui, Homunity a remporté le pari de pouvoir offrir aux particuliers un investissement financier alternatif et rentable dans l’univers de l’immobilier et se positionne en leader des plateformes spécialisées sur le financement participatif de la promotion immobilière. Avec un taux de rendement annuel de 9,3% [1], elle a réussi à proposer un investissement financier de la pierre-papier avec une rentabilité plus intéressante que celle des SCPI et surtout sur un horizon d’investissement à court terme (les projets ne dépassant généralement pas les 24 mois).

Avec l’extension de son agrément CIP, Homunity élargit le spectre des possibles pour sa communauté en lui permettant de diversifier davantage son épargne. Déjà début 2018, la plateforme avait fait le choix d’élargir la typologie des projets financés et audités aux opérations de marchand de biens et d’acquisition foncière afin de permettre à sa communauté d’investisseurs de pouvoir diversifier leurs investissements sur des projets différents pour une dilution du risque au sein de leurs placements en crowdfunding immobilier.

A terme, l’objectif d’Homunity est de devenir la plateforme référente en termes d’investissement immobilier de manière générale en proposant des placements diversifiés et adaptés aux différentes problématiques des particuliers à savoir la rentabilité, la constitution d’un patrimoine, le tout sans gestion personnelle.