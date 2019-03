Actuellement en cours de restructuration, cet immeuble appartenant à Covéa, proposera bientôt 16 000 m2 de bureaux haut de gamme (capacitaire de 1446 personnes), bénéficiant d’une connectivité numérique maximale, grâce à une infrastructure de haute qualité et des équipements technologiques adaptés.

Situé au cœur du Quartier Central des Affaires, à 5 minutes à pieds de la place de l’Etoile et à 10 minutes du Triangle d’Or, cette opération d’exception s’inscrit dans la dynamique économique en continuité avec le quartier de la Défense et bénéficie ainsi d’une situation géographique très privilégiée.

Confié à l’agence Architecture Studio, le projet architectural dont la livraison est prévue au printemps 2019, intègre des espaces de travail flexibles, alliant bureaux et services, ainsi que des terrasses et des espaces de réception. Labellisé Haute Qualité Environnementale, BREEAM et BBC EFFINERGIE, le bâtiment prévoit de nombreux espaces verts extérieurs et intérieurs.

« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec Covéa Immobilier dans le cadre de cette opération de restructuration d’immeuble prime. Cette labellisation témoigne de l’intérêt des propriétaires de procurer à leurs utilisateurs une infrastructure permettant le meilleur confort numérique possible, devenu vital pour le développement de l’activité des entreprises comme pour le bien-être des salariés. » commente Frédéric Motta, Directeur Général de WiredScore France.

« Nous sommes ravis d’obtenir cette nouvelle labellisation pour le 38 Kléber. Elle permettra à la fois de simplifier l’installation du futur Preneur et lui garantira des espaces de travail hautement connectés. » commente Remi LOT, Directeur Général de Covéa Immobilier.

Parmi les points clés du 38 Kléber pour une connectivité numérique maximale :