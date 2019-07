Une restructuration qui permet de convertir cette ancienne demeure aristocratique du 18ème siècle abritant jusqu’alors des appartements, en immeuble de bureaux dernière génération proposant les meilleurs standards dont une connectivité numérique optimale.

Situé au cœur du QCA et accessible par tous les moyens de transports, le 33 Artois constitue une opération immobilière ambitieuse dont la vocation est de « réinterpréter » un bâtiment historique pour le consacrer à un nouvel usage, tertiaire, tout en maintenant les éléments patrimoniaux d’origine.

Le nouvel ensemble proposera des plateaux modulables et fonctionnels (permettant d’accueillir 200 postes de travail) sur 9 niveaux et bénéficiera d’un jardin intérieur et de terrasses végétalisées de 260m2. Il comprendra une salle de conférence, des salles de réunion, un salon d’honneur, un box et une salle de signature (avec salon privé), un open-space, des espaces de co-working, des bureaux individuels, un espace lounge et une cafétéria.

Outre sa connectivité numérique optimale garantie par la labellisation WiredScore, le 33 Artois vise trois certifications ambitieuses : HQE™ Rénovation Bâtiment Tertiaires (niveau Excellent), BREEAM® Europe Commercial 2015 (niveau Very Good).

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Foncière ATLAND. Cette opération de réhabilitation-reconversion montre que l’on peut parfaitement attribuer la labellisation WiredScore Gold à des bâtiments anciens, en intégrant en amont des travaux tous les paramètres nécessaires pour garantir un confort numérique optimale. En effet, l’expertise de WiredScore s’applique non seulement aux opérations neuves mais aussi aux opérations existantes, rénovations et réhabilitations. » commente Frédéric Motta, Directeur Général de WiredScore France.

« Nous avons à cœur de proposer la meilleure expérience utilisateur et une parfaite connectivité au sein de chacune de nos opérations, cela devient un élément absolument incontournable. La labellisation WiredScore Gold souligne notre volonté d’offrir un haut niveau de prestations sur tous les plans. » commente Jonathan Azoulay Directeur Général Délégué de Foncière ATLAND REIM.