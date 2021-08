Unique acteur sur le marché de l’immobilier à proposer des biens avec pour principal critère une vue dégagée, l’enseigne l’immobilier sans vis-à-vis profite d’un marché favorable et d’un fort attrait pour les biens avec vue ! Malgré une année 2020 singulière et perturbée par des périodes de confinements successifs, l’agence pilote du réseau l’immobilier sans vis-à-vis située à Puteaux affiche des chiffres très honorables qui laissent entrevoir de très belles perspectives pour cette fin d’année 2021 mais également pour le développement du réseau. Ouvert à la franchise depuis mars dernier, le réseau a déjà plusieurs projets d’implantations en cours et accueillera prochainement ses premiers franchisés. A l’écoute de tous les entrepreneurs souhaitant développer un concept inédit sur le secteur de l’immobilier, l’immobilier sans vis-à-vis a pour ambition d’intensifier rapidement sa présence sur le territoire national.

Avec de très beaux chiffres comme par exemple une hausse de 10 % des mandats exclusifs entre 2019 et 2020 et un taux de 65 % de mandats de vente exclusifs en 2020, bien au-dessus de la moyenne du secteur située aux alentours de 20 %, l’agence pilote du réseau situé à Puteaux a réalisé une très belle année malgré la crise qui continue sous les meilleurs auspices en 2021.

Ses résultats confirment l’importance de plus en plus grande donnée aujourd’hui aux habitations avec un extérieur ou tout au moins une vue dégagée ! « Même si les critères de base des acquéreurs restent classiques, on ressent nettement une demande plus importante sur les besoins d’espaces extérieurs (balcon, terrasse ou jardin) et de vues dégagées. Les parisiens souhaitant s’installer en petite ou grande couronne sont particulièrement exigeants sur ce critère. Ils acceptent de s’éloigner de la capitale en échange de prestations qualitatives notamment sur les surfaces extérieures et les vues dégagées. Un constat qui se confirme en 2021 » explique Arnaud Jorel, co-fondateur de l’immobilier sans vis-à-vis.

UN MARCHÉ TRÈS PORTEUR EN 2021

A l’image de l’année 2020, le marché immobilier profite d’une belle dynamique. Les français n’hésitent pas à investir dans la pierre et concrétisent leur projet immobilier pour gagner un meilleur cadre de vie plus près de la nature. « La demande est toujours présente et le nombre de transactions à l’agence sont en hausse. Les prix se maintiennent et les biens avec des espaces extérieurs et des vues dégagées sont les premières cibles des acquéreurs. Il s’agit là de vrais atouts qui facilitent grandement la vente/location des biens concernés. L’absence d’espace extérieur et/ou de vue dégagée est aujourd’hui davantage pénalisant que par le passé. Le positionnement de notre agence spécialisée sur les biens avec vues dégagée est un atout important car en totale corrélation avec les attentes des clients acquéreurs » confirme Arnaud Jorel.

En effet, grâce à son expertise de plus de 10 ans, le réseau l’immobilier sans vis-à-vis est l’unique acteur sur le marché́ à posséder un savoir-faire accru sur les biens sans vis-à-vis. C’est aussi le seul réseau d’agences immobilières qui intègre cette variable en garantissant une distance minimale de voisinage. Favoriser une vue dégagée sans voisinage à plus de 40 mètres minimums face au séjour est l’un de leur leitmotiv. C’est un confort de vie non négligeable, souvent oublié par la plupart des agences se focalisant essentiellement, voire uniquement, sur les avantages intérieurs du lieu. Un élément différenciant qui s’avère aujourd’hui capital !

A LA RECHERCHE D’ENTREPRENEURS MOTIVÉS

Pour intensifier sa présence sur le territoire national et proposer ainsi son concept dans l’air du temps à l’ensemble des français, l’enseigne a démarré son développement en franchise en 2021. Fort de sa connaissance et de son expertise sur les biens avec vues, le réseau a déjà plusieurs projets d’implantations en cours et accueillera prochainement ses premiers franchisés.

La région parisienne, notamment la proche banlieue mais aussi les grandes métropoles françaises sont des zones d’implantations prioritaires. Très recherchés dans ces zones urbaines denses, les biens avec vues sont de véritables perles rares que seuls les professionnels aguerris peuvent dénicher. « Aujourd’hui, les biens avec vues dégagées représentent 20 % à 30 % du marché́ immobilier suivant les agglomérations » précise Arnaud Jorel. Une aide précieuse et indispensable pour les particuliers en quête d’un extérieur ou d’une vue dégagée.

Comme il est impossible de s’improviser expert en la matière, le réseau recherche des passionnés de l’immobilier pour les rejoindre et participer ainsi au maillage national. L’immobilier sans vis -à-vis est ainsi à l’écoute des porteurs de projets en reconversion motivés, dotés d’un bon sens commercial et d’une aptitude au management, mais également des professionnels de l’immobilier à la recherche d’une marque pérenne, d’un secteur exclusif et d’un nouveau challenge.