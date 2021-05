L’Institut Catholique de Lille et L’Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC), établissements de l’Université Catholique de Lille, viennent de louer 7 500 m², au sein de l’immeuble Wenov. L’ICL et L’ISTC y installeront leurs étudiants de masters à partir de la prochaine année universitaire.

Ce campus, développé par Vinci Immobilier est propriété de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), via ses filiales Société Foncière & Immobilière nord-Europe et la société de gestion d’actifs La Française. Totalisant 16 000 m², Wenov est implanté sur le parc d’Euratechnologies à Lille, l’un des cinq pôles d’excellence dédié aux technologies de l’information, de la communication et à la filière numérique.

Dans cette transaction, BNP Paribas Real Estate à Lille était le conseil de l’offreur et des preneurs.