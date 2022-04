Le début de l’année 2022 marque la poursuite des investissements internationaux de l’OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier) Grand Public, Aviva Investors Experimmo ISR.

« Après les Pays-Bas et la France, le fonds s’ouvre à un troisième pays, le Danemark, et au secteur résidentiel tout en réaffirmant son engagement ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Le secteur résidentiel bénéficie en général en Europe, et en particulier au Danemark, d’une demande locative soutenue que l’offre de logement existante ne peut totalement satisfaire, ce qui nous permet d’anticiper une poursuite de la croissance des loyers », explique Eudes Berthelot, le gérant de l’OPCI chez Aviva Investors France (AIF).

Livré en 2020, l’immeuble de logements Skelmosevej 6 à Copenhague, compte environ 3 500 m² de surface locative, sur 3 étages et se compose de 34 appartements résidentiels avec balcons ou terrasses privés. Cet immeuble offre des aménagements de qualité et un jardin commun. Situé dans le quartier en vogue de Valby [1], Skelmosevej 6 bénéficie d’un emplacement central, avec un excellent accès aux transports publics et routiers.

Selon notre stratégie ISR sur les actifs immobiliers, ce nouvel investissement de l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR se place dans la poche « Best-in-Progress », qui regroupe des immeubles présentant un fort potentiel d’amélioration que nous accompagnons dans une démarche de progrès afin d’améliorer leur notation ESG à moyen terme (3 ans).

Rappelons que l’OPCI Aviva Investors Experimmo ISR a obtenu en mai 2021 le Label ISR [2]. En figurant parmi les premières sociétés de gestion à proposer un OPCI labellisé ISR, AIF souhaite ainsi accompagner sur le long terme les épargnants, de plus en plus demandeurs de placements qui ont du sens pour leur avenir et celui de leur environnement.

Dans la poche immobilière, nous recherchons des actifs en vue d’améliorer de façon significative leur performance ESG pendant la phase de gestion, en travaillant en particulier sur leur empreinte carbone et le niveau de confort des occupants. Cette approche, appelée « Best-in-Progress », répond à l’enjeu crucial d’amélioration du parc immobilier européen.

L’allocation actuelle de la poche immobilière de l’OPCI conserve sa forte exposition au segment de la logistique [3] et confirme sa stratégie résolument tournée vers l’international. Un positionnement qui a permis à Aviva Investors Experimmo ISR de réaliser une performance annuelle nette de frais de gestion dividendes réinvestis de 7,39% sur l’année 2021 après une année 2020 à -0,99%, portant la performance cumulée nette de frais depuis la création du fonds, en novembre 2019, à 5,88% (Part A, au 31 décembre 2021). Notre fonds se place en tête de l’indice OPCI IEIF sur l’année 2021, qui recense la performance de l’ensemble des OPCI Grand Public du marché [4]. Nous rappelons ici que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que le fonds est soumis au risque de perte en capital.

Aviva Investors Experimmo ISR offre l’opportunité d’investir dans des biens immobiliers physiques, dans des titres financiers de sociétés du secteur immobilier mais également de s’exposer à des actifs financiers plus diversifiés en fonction des conditions de marché. Cet OPCI, qui propose un positionnement pan-européen, capitalise sur l’expertise multi-actifs d’Aviva Investors France sur les actifs cotés mais aussi sur les actifs réels.