L’OPCI ALTIXIA VALEUR poursuit sa stratégie d’investissement dans des actifs à potentiel de création de valeur avec l’acquisition de 2 420 m² de bureaux en VEFA à Villeneuve d’Ascq, dans la région Hauts de France.

Cet immeuble, dénommé "The Edge", en R+3, comprend également 200 m² de terrasses, un roof top et 43 parkings. Il est particulièrement bien desservi par les transports : A22, gare TGV de Lille Flandres et Lille Europe à moins de 10 minutes, station de métro "Les Prés" à moins de 5 minutes à pied et un arrêt de bus au pied du site. Les bureaux bénéficieront d’un label PRESTATERRE « Energie positive et réduction Carbone (E+C-) ».

La livraison de l’actif est prévue à la fin de l’année 2021. L’actif bénéficie par ailleurs d’une garantie locative de 10 mois à compter de sa livraison. Le montant de cette acquisition est de 6,4M €.

« La stratégie d’investissement de l’OPCI est notamment axée sur des actifs neufs ou en développement, dans des zones géographiques reconnues ou sur lesquelles la société de gestion a des convictions fortes. Nous avons l’ambition d’être intransigeant sur la qualité des localisations de nos actifs, et en parallèle de mettre en œuvre des stratégies de création de valeur locative sur des actifs existants ou à livrer, loués ou partiellement loués. Cette acquisition complète parfaitement notre première acquisition d’hôtels en VEFA à Tours », indique Luc Bricaud, Gérant du fond.

« Cette acquisition nous permet de prendre position dans la 1ère zone tertiaire de l’agglomération lilloise. Par ailleurs, l’actif « The Edge » se distingue par de nombreux atouts répondant à notre exigence mise en œuvre dans la recherche des investissements : qualités architecturale et environnementale, excellente accessibilité et une importante divisibilité (configuration mono ou multi locataires). », indique Alexander Breiding, Directeur des Investissements.

ALTIXIA REIM était conseillée par Maîtres Benoît Quentin et Pierre Lecoeur de l’étude notariale MORIN & LECOEUR.

Le vendeur, le promoteur Becity, filiale du Groupe BECI, était quant à lui conseillé par Me François Boudry (Lille République Office Notarial).

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate à Lille, conseil du vendeur et de l’acquéreur.