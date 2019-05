UNE BÂTISSE EXCEPTIONNELLE

Au sein d’un quartier en pleine mutation ayant fait l’objet de plusieurs programmes de construction / réhabilitation ces 10 dernières années : logements, résidence service senior, bureaux, ce magnifique ensemble immobilier, ancienne Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de Niort, développe 4900 m² de bâti, et est assis sur un terrain avec potentiel de constructibilité d’environ 1,2 ha.

VENDU LIBRE DE TOUTE OCCUPATION

L’immeuble est situé rue Beaune la Rolande au nord-est de Niort et est vacant depuit 2016. « Ce bien est idéal pour un projet d’hébergement, de logement, d’hôtellerie ou bien de tertiaire. Sa superficie et sa localisation en font l’actif le plus attractif de la ville. » Le projet de rénovation sera très important pour la ville, le bien se situe à proximité d’une école, d’un centre commercial ainsi que de la gare. Il s’agit par ailleurs d’une situation stratégique pour les investisseurs : Niort est situé à 1h50 de Paris en TGV, 1h15 de Nantes et 2h de Bordeaux.

A PROPOS DE LA VENTE

La vente aura lieu sur la plateforme de ventes aux enchères en ligne Agorastore.fr et les demandes de visites peuvent-être adressées dès aujourd’hui. Des visites seront programmées prochainement pour les acheteurs intéressés. Mise à prix : 852 800 €

Pourquoi vendre aux enchères en ligne ?

Les enchères en ligne permettent plus de souplesse que les circuits de ventes traditionnels (agences locales, annonces locales...).

En mobilisant son réseau d’acquéreurs qualifiés, Agorastore permet aux collectivités de valoriser leur patrimoine en toute transparence et en toute sécurité sur l’ensemble territoire.