Treize projets immobiliers co-financés par Koregraf dans le Var

Les Deux Pins, 21ème opération de Koregraf, est une villa de standing en R+2 composée de 8 logements allant du T2 au T4, complétée par 8 places de stationnement et 8 boxes.

Le projet a été réalisé par le promoteur Batmen, qui avait déjà co-financé deux programmes immobiliers avec Koregraf, Le Clos du Cercle (Saint-Paul-du-Vence) et Le 134 (Montélimar). Ces deux opérations, qui avaient récolté respectivement 340 000 euros et 153 500 euros, ont été remboursées dans les temps en janvier 2018, avec un rendement de 10 %.

Concernant Les Deux Pins, le rendement proposé était de 9 % et le projet a réuni 217 000 euros en avril 2018 auprès de 39 investisseurs.

Koregraf est activement impliqué dans le financement de la construction de logements dans le Var, avec 13 opérations réalisées dans le département à ce jour, pour un total de 432 logements.

Plus de 38,8 millions d’euros de fonds levés et une collecte à 7 millions d’euros

Koregraf totalise, pour son activité de crowdfunding immobilier, 73 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 38,8 millions d’euros. Sur ces 73 opérations, 21 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 7,3 millions d’euros et des rendements annuels nets avant imposition compris entre 7 et 10 %*, pour une durée moyenne d’investissement de 19 mois.

A la suite du décret n° 2019-1097 publié le 28 octobre 2019 au Journal Officiel, autorisant le « rehaussement du seuil d’éligibilité des projets de financement », Koregraf a réalisé début novembre 2019 la plus importante levée de fonds pour un investissement de crowdfunding immobilier, d’un montant de 7 millions d’euros pour Essor Développement. Le groupe Essor utilisera les fonds levés pour contribuer au financement d’opérations immobilières de bureaux et d’activité tertiaire en France.

Koregraf continue à enregistrer une forte augmentation des volumes et des montants collectés sur l’année 2019, avec une collecte dépassant les 26,6 millions d’euros à ce jour - contre 6,46 millions d’euros en 2018. Au 31 décembre 2019, Koregraf présentait des taux de retard de paiement, de défaut et de défaillance nuls selon les indicateurs de performance dressés par l’association des professionnels du crowdfunding, Financement Participatif France. Adoptés par Koregraf depuis le 1er novembre 2017, ces indicateurs permettent aux investisseurs un meilleur suivi de l’activité (montants, défauts, remboursements…).