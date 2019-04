Le spécialiste du financement participatif immobilier, Koregraf annonce avoir remboursé les investisseurs ayant participé au financement des programmes immobiliers My Park (Loiret) et Le Titan (Var). Les opérations, qui avaient respectivement récolté 344 000 euros et 299 500 euros, ont permis aux souscripteurs de percevoir un rendement annuel brut de 8% après 12 et 15 mois d’investissement.

Le 1er programme immobilier de Koregraf financé en région Centre-Val de Loire

My Park, 22ème opération de Koregraf, est une résidence composée de 73 logements, dont 58 appartements du T1 au T4 et 15 maisons individuelles, à Olivet (Orléans Métropole). Premier projet immobilier de Koregraf lancé en région Centre-Val de Loire, My Park, réalisé par Exeo Promotion, a remporté le prix de l’insertion environnementale aux Pyramides d’Argent 2017 de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Centre-Val-de-Loire.

Le rendement proposé était de 8 % et le projet a réuni 344 000 euros en avril 2018 auprès de 67 investisseurs. La restitution des fonds, prévue au 1er trimestre 2019, a été réalisée dans les temps.

Le septième programme immobilier proposé par Koregraf dans le Var

Le Titan, situé à Toulon, est composé de 65 logements, dont 20 logements sociaux. C’est le 7ème programme immobilier porté par le promoteur Segeprim et cofinancé par Koregraf. Les 6 premières opérations (Le Pagnol, Le Casanova, Le Patio, Les Jardins de Juliette, La Villa del Mar et Le Camélia) ont été remboursées entre novembre 2016 et octobre 2018.

Le rendement annuel proposé était de 8 % et le projet a réuni 299 500 euros en janvier 2018 auprès de 47 investisseurs. Prévue au 2ème trimestre 2019, la restitution des fonds intervient dans les temps comme chacun des projets remboursés précédemment par Segeprim.

Le cap des 10 millions d’euros récoltés et un taux de remboursement parmi les plus élevés

Koregraf totalise, pour son activité de crowdfunding immobilier, 42 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 15 millions d’euros. Sur ces 42 opérations, 19 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 6,4 millions d’euros et des rendements annuels nets avant imposition compris entre 7 et 10 % [1], pour une durée moyenne d’investissement de 18 mois. Koregraf figure ainsi parmi les plateformes agréées affichant les taux de remboursement les plus élevés, avec 45 % de projets financés déjà remboursés.

Dès le 1er novembre 2017, Koregraf a adopté les indicateurs de performance de l’association des professionnels du crowdfunding, Financement Participatif France, qui permettent aux investisseurs de suivre l’activité annuelle des plateformes de crowdfunding (montants, défauts, remboursements…). À ce jour, Koregraf présente zéro taux de retard de paiement, de défaut et de défaillance.