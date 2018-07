Le montant total levé par Koregraf auprès de 58 investisseurs pour cette opération s’élève à 289 000 euros.

Le rendement proposé aux souscripteurs s’élève à 10 %* par an avec une durée prévisionnelle d’investissement de 21 mois. La livraison du programme est prévue pour le 1er trimestre 2020 et l’horizon de remboursement pour les investisseurs, pour le deuxième trimestre 2020.

La première opération de Koregraf en Ile-de-France

59 Prairies est le tout premier projet immobilier de Koregraf en Ile-de-France. La résidence est composée de 16 logements allant du T1 au T4. Le programme s’insère au cœur du 20ème arrondissement de Paris et remplace un immeuble vétuste, à seulement 300 mètres de la place Gambetta.

Le programme est réalisé par Promege, un jeune promoteur francilien. Ses deux dirigeants fondateurs sont issus de la promotion immobilière : Jérôme Copolata (ex-Vinci, ex-Pichet) et Clément Guillemin (ex-Vinci, ex-Kaufman & Broad). Ils sont associés à Andréa Balistreri qui bénéficie de 15 ans d’expérience en maîtrise d’œuvre dans la promotion immobilière en Ile-de-France.

Promege compte déjà deux opérations réalisées en co-promotion avec le promoteur Id&al Groupe à Champigny-sur-Marne et dans le 11ème arrondissement de Paris. 59 Prairies est sa première opération en propre. Promege se consacre avant tout aux opérations immobilières de moins de 30 lots à Paris et dans la Première Couronne, sur des emplacements de choix.

De nouvelles offres pour les promoteurs immobiliers

Premier acteur du marché à proposer un accompagnement global du financement des acteurs de la promotion immobilière (pour leurs opérations comme pour la structuration financière de leur maison-mère), Koregraf apporte des conseils à haute valeur ajoutée en s’appuyant sur un réseau étendu de partenaires (dans les secteurs immobilier et financier) et la double compétence immobilière et financière des membres de son équipe.

La société accompagne les acteurs de la promotion immobilière en leur proposant une large gamme de services dédiés à l’accompagnement financier (financement d’opérations de promotion immobilière, co-investissement et co-promotion, conseil en restructuration de capital…) afin de mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur.

Koregraf totalise 26 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 8 millions d’euros. Sur ces 26 opérations, 12 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 3,7 millions d’euros et des rendements annuel net avant imposition compris entre 7 et 10 %*, pour une durée moyenne d’investissement de 16 mois.