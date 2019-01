Le rendement proposé aux souscripteurs s’élève à 9 %* par an pour une période d’investissement contractuelle de 36 mois. Koregraf vise toutefois une restitution effective des fonds en 24 mois : la livraison du programme et l’horizon de remboursementpour les investisseurs sont fixés au quatrième trimestre 2020.

Le deuxième programme immobilier d’Aqprim co-financé avec Koregraf

Kyma est le cinquième projet immobilier de Koregraf lancé en Gironde. Résidence R+5 composée de 29 logements neufs allant du T1 au T5 et de 29 places de stationnement, elle est la deuxième opération portée par le promoteur Aqprim avec Koregraf, après La Cour Ségur lancée en mai 2017 (en co-promotion avec le promoteur national Kaufman & Broad et Sogeprom).

Koregraf a par ailleurs conseillé en novembre 2017 le promoteur Aqprim dans la restructuration de son capital et la réorganisation de son actionnariat. La société affiche 7 ans d’activité en Nouvelle-Aquitaine avec plus de 400 lots livrés et la mise en production de 250 lots en 2018 et 300 lots en 2019. Aqprim prévoit également d’étendre sa couverture géographique aux métropoles nantaise et toulousaine.

De nouvelles offres pour les promoteurs immobiliers

Premier acteur du marché à proposer un accompagnement global du financement des acteurs de la promotion immobilière (pour leurs opérations comme pour la structuration financière de leur maison-mère), Koregraf apporte des conseils à haute valeur ajoutée en s’appuyant sur un réseau étendu de partenaires (dans les secteurs immobilier et financier) et la double compétence immobilière et financière des membres de son équipe.

La société accompagne les acteurs de la promotion immobilière en leur proposant une large gamme de services dédiés à l’accompagnement financier (financement d’opérations de promotion immobilière, co-investissement et co-promotion, conseil en restructuration de capital…) afin de mieux répondre aux besoins des acteurs du secteur.

Koregraf totalise 36 projets d’investissement finalisés aux côtés de promoteurs immobiliers depuis 2014 pour un montant cumulé de plus de 12 millions d’euros. Sur ces 36 opérations, 17 ont déjà été remboursées pour un montant total de plus de 4,2 millions d’euros et des rendements annuel net avant imposition compris entre 7 et 10 %*, pour une durée moyenne d’investissement de 18 mois.