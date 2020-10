Keys REIM, société de gestion du portefeuille du groupe Keys Asset Management, a signé deux nouveaux baux de 6 ans ferme pour le compte de l’un de ses fonds, un premier portant sur la location de 5000 m² de bureaux et un second avec Wellness, enseigne de salles de fitness, pour une surface de 2 000 m² dans l’opération d’aménagement urbain « Quai des Caps » à Bordeaux.

A terme, quatre îlots structureront cet aménagement urbain, développé en co-promotion par Fayat Immobilier et Pitch Promotion et acquis par des fonds gérés par Keys REIM et la Caisse des Dépôts et Consignations en 2018, chacun baptisé du nom d’un cap géographique célèbre « Cap Bonne Espérance », « Cap Horn », « Cap Comorin » et « Cap Leeuwin ».

L’une des sociétés s’est engagée sur 5000 m² de bureaux au sein de l’immeuble « Cap Horn ». Ses collaborateurs occuperont les deux premiers étages et bénéficieront de très vastes plateaux avec une grande terrasse privative surplombant le nouveau port de plaisance de Bordeaux.

L’enseigne Wellness a par ailleurs signé un bail sur près de 2000 m² pour réaliser une salle de sport et bien-être. L’arrivée de Wellness va permettre d’offrir un service attendu par les habitants et les nombreuses personnes qui travaillent dans ce secteur tertiaire établi.

L’entrée des deux sociétés dans les locaux est prévue pour la fin du 1er trimestre 2021. La commercialisation de cet ensemble immobilier de plus de 35 000 m² est un succès puisqu’il ne reste de disponible sur l’immeuble « Cap Horn » que le 3ème étage (environ 1 000 m²) et les tourelles (8 plateaux compacts de 150/200 m² dont la commercialisation est prévue à partir de janvier 2021), ainsi qu’un bâtiment indépendant offrant plus de 5 500 m² de bureaux, le « Cap Leeuwin ».

Dans ces transactions, le Bailleur était accompagné par CBRE, dans le cadre d’un mandat bureau tri-exclusif BNP Paribas Real Estate tandis que JLL accompagnait Wellness et le Bailleur dans un mandat commerce co-exclusif aux côtés de CBRE.

Quai des Caps, vaste opération d’aménagement urbain dédiée au bien-être, aux loisirs, à la culture et au sport

Dans la continuité du développement et du renouvellement urbain des Bassins à flots, « Quai des Caps », véritable quartier, proposera sur plus de 35 000 m² :

Un multiplex UGC de 13 salles de cinéma pour 2 394 places

Deux immeubles de bureaux pour un total de plus de 13 000 m² et pouvant accueillir 1 300 utilisateurs

Un hôtel 3 étoiles de près de 124 chambres louées à l’enseigne B&B

Un parking en silo de près de 424 places de parking, qui sera exploité par Indigo

9 500 m² de commerces animeront sur plus de 500 m les quais des Bassins à flots et la rue Lucien-Faure, rendant ainsi cet espace de vie aux Bordelais

La chaîne d’hôtels B&B, le multiplexe UGC, plusieurs enseignes de restauration préparent déjà leur emménagement pour le 1er trimestre 2021.