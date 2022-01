Keys REIM, via l’un de ses fonds, et la société KNSA Hospitality ont acquis en co-investissement la société d’exploitation de l’hôtel Mama Shelter de Lille. L’acquisition a été réalisée auprès d’Atream, Finorpa et du fonds France Investissement Tourisme de Bpifrance.

Cet hôtel récent (ouverture en 2019) bénéficie d’une localisation premium à proximité immédiate des gares de Lille-Flandres et Lille-Europe.

Conçu par l’architecte d’intérieur Jalil Amor, le Mama Shelter de Lille propose 112 chambres, 4 salles de réunion, un restaurant, un bar, ainsi qu’une terrasse et une véranda dans le plus pur ADN “lifestyle” de la marque Mama Shelter. Son offre de restauration et une animation forte (DJ sets, tournois de baby-foot, etc.) lui ont permis de fidéliser une clientèle locale. Keys REIM et KNSA Hospitality, acteurs de référence de l’hôtellerie lifestyle en France

Avec cette acquisition, Keys REIM et KNSA Hospitality sont désormais positionnés sur la majorité des hôtels Mama Shelter de France (Lille, Paris East, Paris West, Paris La Défense , Bordeaux, Lyon et Marseille) .

Pour mémoire, en novembre 2021, Keys REIM s’était associé avec les deux grands noms de l’hôtellerie mondiale Accor et Ennismore pour créer la société KNSA Hospitality, aujourd’hui propriétaire des sociétés d’exploitation de 25 hôtels lifestyle en France et en Europe (Mama Shelter, The Hoxton, 25hours, Jo&Joe…). Un fonds géré par Keys REIM est l’actionnaire majoritaire de la société KNSA, aux côtés d’Accor et Ennismore.

« Notre présence sur l’hôtellerie lifestyle, en partenariat avec Accor et Ennismore via la société KNSA, illustre nos convictions pour un immobilier qui a du sens, déclare Pierre Mattei, Président de Keys REIM. L’hôtellerie lifestyle, c’est bien davantage que de simples chambres mais un éventail d’activités dans un même lieu, mixte et plus convivial. Ces hôtels nouvelle génération mélangent les clientèles, de loisirs ou d’affaires, locale ou de passage, et créent du lien avec leur quartier ».

« Nous sommes très satisfaits de pouvoir intégrer le Mama Shelter de Lille au sein du portefeuille de KNSA Hospitality, précise Steffen Fox, Directeur Général de KNSA Hospitality. Le Mama Shelter de Lille représente tout ce qui fait la force de l’hôtellerie Lifestyle : une implantation urbaine destinée à la clientèle affaires et loisirs tout en s’ancrant fortement dans le paysage local au bénéfice des Lillois. Cette combinaison unique permet une création de valeur significative pour l’exploitant »

« L’hôtellerie lifestyle est le segment de l’hôtellerie qui connaît la croissance la plus rapide au monde », précise Sharan Pasricha, fondateur et co-directeur général d’Ennismore.