Keys REIM a cédé pour le compte de l’un de ses fonds un ensemble commercial de 11 711 m², dont 4 369 m² de surface de vente, situé dans le 8ème arrondissement de Marseille, au profit de la SCPI PFO de Perial AM.

L’actif accueille un des leaders mondiaux de la grande distribution et profite d’un emplacement stratégique, au sein d’une zone de chalandise dense et dynamique. Depuis son acquisition par Keys REIM en 2020, l’ensemble commercial a su démontrer sa résilience dans son environnement et renforcer l’attractivité de ce pôle.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de JLL et Knight Frank avec les conseils de l’Etude Allez et Associés (Jennifer AESCHIMANN et Antoine MESTIVIER) pour Keys REIM et avec les conseils de l’Etude Lexfair (Olaf DECHIN et Géraldine BONNEAU) pour Perial AM.