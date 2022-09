Cette cession démontre la capacité de Keys REIM à participer au développement d’un site et d’un territoire, en accord avec la stratégie Value-Add de ses fonds.

5 ans pour mettre à profit les savoir-faire de Keys REIM

Acquise en 2017 par Keys REIM, LX Factory, qui s’étend sur près de 25 000 m² au pied de l’emblématique pont du 25-Avril, a su conserver son identité industrielle propre tout en devenant un hub créatif, proposant une mixité d’usages. Le lieu regroupe commerces et artisans (cave à vin, créateurs locaux, vêtements, librairie, salon de coiffure et espace beauté), activités culturelles, en collaboration avec des street-artistes comme Banksy, C215, JonOne ou Invader, espaces de coworking et d’accueil de start-up, mais également un hôtel, ainsi que trois bars et restaurants.

« Au cours des 5 dernières années, Keys REIM a activement participé au développement du site en portant un projet ambitieux et créatif en transformant une ancienne zone industrielle en un quartier animé de la ville de Lisbonne. Cette réussite vient de la capacité de Keys REIM à avoir su anticiper et identifier les potentiels de cet ambitieux complexe immobilier. Ce lieu est devenu un véritable pôle de création et reflète nos convictions immobilières en matière de mixité d’usages et de tiers lieux pour offrir une expérience locale unique. », indique Nabil El Fahli, Directeur Général de Keys REIM en charge de l’immobilier.

Un succès reconnu

Destination culturelle et touristique qui attire chaque année 700 000 visiteurs, le lieu a reçu le prestigieux prix « ULI Europe Award for Excellence » décerné par l’Urban Land Institute, qui récompense chaque année cinq projets immobiliers remarquables en Europe, reconnaissant ainsi le travail réalisé par les équipes de Keys.

Le succès de LX Factory a également permis le développement de la zone d’Alcantara. La ville de Lisbonne prévoit désormais de capitaliser sur l’engouement que connaît le lieu pour réaménager et développer le quartier d’Alcantara. Le plan d’urbanisation de la ville a acté que 80 000 m² de terrains voisins de LX Factory seront reconvertis en opérations mixtes (résidentielles et tertiaires), dont 15 000 m² seront dédiés à l’extension du site de LX Factory.

« L’expérience acquise avec LX Factory et le succès rencontré nous incitent à vouloir développer d’autres sites semblables en Europe », conclut Pierre Mattei, Président de Keys REIM.