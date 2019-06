Keys REIM, société de gestion de portefeuille, filiale française du groupe Keys Asset Management, annonce la cession de l’immeuble de bureau « L’Albero » de 10 700 m², situé 3 Avenue du Centre à Guyancourt, au sein de la communauté de Saint-Quentin-en-Yvelines, second pôle économique de l’Ouest parisien après la Défense. Le groupe KanAm Grund a acquis cet actif pour le compte d’un fonds institutionnel.

Keys REIM a acquis pour l’un de ses fonds à stratégie de valeur ajoutée, cet immeuble qui abritait l’ancien siège d’Europcar, vacant depuis des années et obsolète, en vue de le repositionner afin de répondre aux nouvelles normes et aux attentes des utilisateurs.

« L’ALBERO » a fait l’objet d’une restructuration lourde offrant de nouveaux aménagements avec des plateaux lumineux et flexibles, une terrasse aménagée au 7ème étage équipée d’un espace de convivialité à disposition de l’ensemble des collaboratrices-teurs, une seconde entrée tournée vers l’avenue du Centre. La façade a été entièrement retravaillée et bénéficie d’une isolation bois (certification HQE -BBC Rénovation). Dans le même temps le RIE a été entièrement restructuré et réaménagé.

L’immeuble a été entièrement préloué avant sa livraison à la société Akka Technologies.

« Cette cession, en ligne avec les attentes du groupe, constitue une très belle réussite et une reconnaissance du savoir-faire de Keys REIM sur la stratégie « Value Added ». Nous entendons poursuivre cette 1ère opération sur les deux autres bâtiments détenus au sein de ce même ensemble immobilier. Celui-ci fera l’objet d’une importante campagne de travaux visant à moderniser le parvis central. » déclare Steve Lepine, Gérant chez Keys REIM.

Keys REIM était assisté dans cette réalisation par B&C France.

Le financement de l’opération a été assuré par La Caisse d’Epargne Ile de France.

La cession a été réalisée avec le concours de l’étude 1758 Maitre Jacquet et BNP Paribas Real Estate mandaté en coexclusivité avec Savills.