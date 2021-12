Keys REIM, société de gestion spécialisée dans l’immobilier, annonce la vente à la Ville de Paris de La Flèche d’Or.

Keys REIM avait acquis en 2018 via l’un de ses fonds l’ancienne salle de café-concerts de La Flèche d’Or, située dans le 20e arrondissement de Paris, et travaillé depuis avec les élus et les habitants de l’arrondissement à des schémas de préfiguration pour l’occupation de ce bâtiment remarquable.

En septembre 2020, Keys REIM, la Ville de Paris, la Mairie du 20e arrondissement et le collectif d’habitants la Flèche d’or ont ainsi lancé une occupation temporaire du site avec un groupement de 8 collectifs associatifs, solidaires et artistiques : Curry Vavart, Collectif Mu, La Gare XP, Le DOC, Collectif PIEG, DOXA ESTA, Ancoats et le collectif Obliq.

Mi-décembre 2021, la Ville de Paris a racheté le bâtiment dans le cadre de sa politique de soutien aux projets culturels et solidaires.

Toute l’équipe de Keys REIM tient à féliciter et remercier chaleureusement les membres des 8 collectifs qui animent aujourd’hui La Flèche d’Or et ont tenu bon malgré la crise du Covid-19, ainsi que les membres de la gouvernance pluripartite (Ville de Paris, Mairie du 20e arrondissement, habitants du quartier réunis sous le collectif La Flèche Dort et Keys REIM) qui a préfiguré cette occupation temporaire.

La préfiguration et l’occupation temporaire de La Flèche d’Or, ainsi que les échanges riches avec les habitants, les élus et les collectifs qui font vivre le site, ont inspiré le développement par Keys REIM d’autres lieux à impact culturel et social dans les métropoles françaises.