Keys REIM, société française de gestion de portefeuille et agissant pour le compte de l’un de ses fonds, annonce l’acquisition, auprès de Sociétés Civiles de Placement Immobilier gérées par La Française Real Estate Managers (REM), d’un ensemble immobilier de bureaux de 5 547 m². Cet actif, situé dans le secteur de la Pilaterie, rue Harald Stammbach, fera l’objet d’un redéveloppement aboutissant à la construction de plus de 15 500 m² de surface utile.

Situé à proximité du Business Pôle Les Prés, l’actif bénéficie d’une bonne accessibilité en transports en commun (Métro, bus) et d’une bonne desserte routière, à proximité immédiate de l’autoroute A22.

L’ensemble immobilier présente une surface locative de 5 547 m², répartis sur trois immeubles en RDC, R+1 ou R+2, avec des plateaux traversants, allant de 450 à plus de 1 000 m². Cette acquisition permet d’envisager le redéveloppement de l’ensemble immobilier, en partenariat avec le promoteur Nacarat, aboutissant à la construction de plus de 15 500 m² de surface utile, répartis sur 4 immeubles neufs.

Cette opération se déroulera en deux phases :

Une première phase portant sur les parties actuellement vacantes, dont les travaux devraient démarrer d‘ici 18 mois, permettant de développer environ 10 000 m² de bureaux ;

Une seconde phase, après la libération du bâtiment actuellement loué à 100%, permettant de développer une offre d’environ 5 500 m² de bureaux, adaptés aux nouvelles exigences en matière d’organisation de l’environnement de travail.

Cette acquisition est l’occasion pour Keys REIM de prendre position au sein d’une zone en cours de tertiarisation avec tous les fondamentaux nécessaires. Le redéveloppement envisagé confirme à nouveau la capacité de Keys REIM de se positionner sur des opérations d’envergure à forte valeur ajoutée.

Dans cette opération, Keys REIM était assistée par l’Etude Fontaine, Roussel & Associés (Me Jacobsoone) et le vendeur par Graf Notaires, (Me Cartier). La transaction a été réalisée par Arrow Immobilier dans le cadre d’un mandat co-exclusif Arthur Loyd.

Le financement de l’opération a été assuré par la Caisse d’Epargne Haut de France.