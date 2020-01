Racheté en 2016 par l’investisseur Urban Renaissance, cet ensemble immobilier à l’identité architecturale forte a été conçu par l’architecte Patrick Arotcharen (Campus Quiksilver) et restructuré par Urban Renaissance. Les 20 commerces qui le constituent offrent une surface locative de près de 5 700 m², des prestations de qualité et sont loués à de grandes enseignes nationales (Leclerc, Bo Concept, Au Bureau, ...).

Situé dans le B-A-B (Biarritz Anglet Bayonne) une agglomération dynamique à la forte renommée touristique, l’ensemble immobilier est implanté au sein d’un quartier mixte (logements, résidences services) sur un axe structurant, et à proximité d’une zone commerciale majeure. Il bénéficie également d’une excellente visibilité au sein d’une zone à fort potentiel avec de nombreux développements commerciaux et résidentiels à proximité immédiate qui pérenniseront les commerces. Le site est idéalement relié par le tram-bus reliant Biarritz à Bayonne, avec un parking de plus de 170 places, à environ 200 mètres de la mairie.

Cette acquisition est l’occasion pour Keys REIM d’acquérir des actifs neufs au sein d’une zone commerciale dominante du territoire Bayonne-Anglet-Biarritz, offrant une grande stabilité locative et un réel potentiel de développement grâce à une démographie en hausse.

Dans cette transaction, Urban Renaissance a été conseillé par l’étude 14 Pyramides (Me Philippine Mahot de la Querrantonnais) tandis que Keys REIM était conseillé par Etudes Moreau Notaires (Me Benedetti) ainsi que par Goodwin Procter (Me Fleury) sur les aspects locatifs et Elan sur les aspects techniques.

Le financement a été opéré par Arkéa.

La transaction a été réalisée par Gouny & Starkley, dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec Up ! Real Estate.