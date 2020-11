Développant une surface totale de 4 900 m², ces deux immeubles, nommés Plug’In et Pylote, offrent des plateaux fonctionnels et des espaces adaptés aux nouveaux usages avec roof top, balcons filants et une cour arborée favorisant les échanges entre occupants.

Ils se situent au cœur de l’ilot Sollys, développé par Bouygues Immobilier et Linkcity sur 33 000 m². Ce programme a été conçu dans le cadre d’Eurêka Confluence (programme national DIVD : Démonstrateur Industriel de la Ville Durable) co-piloté par Bouygues Immobilier et l’aménageur, la SPL Lyon Confluence.

« Ces 3 îlots à énergie positive, intègrent 3 thématiques spécifiques ; îlot « actif », îlot « participatif » et îlot « santé » et proposent une programmation mixte, voire parfois réversible » souligne Bérengère BOUVIER, Directrice Régionale de Bouygues Immobilier.

Cette acquisition montre une nouvelle fois la confiance de Keys REIM et Bouygues Immobilier dans le dynamisme des grandes métropoles régionales.

« Nous continuons à nous positionner sur des actifs répondant aux besoins futurs des utilisateurs avec un appétit fort pour des zones en pleine réinvention urbaine » signale Philipe GOLDBERGER, Directeur du Fund Management de Keys REIM.

Les travaux ont démarré en octobre 2020 et se termineront au 1er semestre 2023.

Architectes : David Chipperfield Architects, Agence Aires Mateus et Atelier VERA et Associés.

Pour cette transaction, Bouygues immobilier a été conseillée par CBRE dans le cadre d’un mandat co exclusif avec JLL.

Keys REIM a été conseillée par JLL et l’étude notariale Lazaygues. Le financement a été mis en place par la Banque Postale.