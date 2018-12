Le groupe Keys Asset Management et la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts ont acquis en VEFA un immeuble d’environ 1 800 m² à Marseille, auprès d’ADIM Provence, filiale de VINCI Construction France spécialisée dans le montage et le développement d’opération immobilière.

Ce bâtiment du début du siècle, situé à proximité immédiate de la rue de la République sera entièrement restructuré et surélevé. Il accueillera une auberge de jeunesse nouvelle génération exploitée par France HOSTELS de 208 lits pour 50 chambres, et sera labellisé Bâtiment Durable Méditerranéen Argent.

Cet ambitieux projet de renouvellement urbain s’inscrit dans la redynamisation et la rénovation de la rue de la République et de ses environs, qui constituent le trait d’union entre le Vieux-Port et la Joliette.

Pour cette opération les acquéreurs étaient conseillés par l’Etude Rochelois (Me Paoli) et la société Index Bâtiment (AMO) tandis que le vendeur était conseillé par l’Etude des Notaires de La Tour Méditerranée (Me Aflalou). Le financement a été mis en place par la CEPAC et BPI.