Le Groupe Keys Asset Management a cédé pour le compte de l’un de ses fonds un immeuble de bureaux développant 8 000 m², situé au cœur du quartier d’affaires de Lyon Vaise à une société d’investissement privée lyonnaise.

L’immeuble, acquis en 2016 par le Groupe Keys Asset Management, avait été financé par Bank of China et Banque Cantonale de Genève. De 2016 à 2018, l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation en site occupé qui a permis aux équipes de Keys Asset Management de mettre ce bâtiment en conformité avec les derniers standards internationaux et de pérenniser les locataires, des entreprises de premier plan, avec en particulier la signature d’un nouveau bail ferme de 6 ans.

Le financement de l’acquisition a été mis en place par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.

L’acquéreur était conseillé par Me Hervé Ravau de l’étude Alcaix. Keys Asset Management était assisté par l’Etude Rochelois (Me Paoli).

Sorovim conseillait vendeur et acquéreur.