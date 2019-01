Dans la continuité du développement et du renouvellement urbain des Bassins à flots, « Quai des Caps », véritable quartier, proposera sur plus de 34 000 m² :

Un multiplex UGC de 13 salles de cinéma pour 2 400 places

Deux immeubles de bureaux pour un total de plus de 13 000 m² et pouvant accueillir 1 300 utilisateurs

Un hôtel 3 étoiles de près de 125 chambres louées à l’enseigne B&B

Un parking en silo de près de 425 places de parking, qui sera exploité par Indigo

9 500 m² de commerces animeront sur plus de 500 m les quais des Bassins à flots et la rue Lucien-Faure, rendant ainsi cet espace de vie aux Bordelais

La livraison de l’ensemble immobilier est prévue pour le 1er trimestre 2021.

« La conviction de Keys AM est que la localisation, la qualité architecturale et la grande mixité d’usages feront de ce quartier un véritable lieu de vie pour les Bordelais. », indique Philippe Goldberger, gérant de fonds au sein du groupe Keys Asset Management.

« Quai des Caps » est la principale opération d’investissement immobilier réalisée en 2018 sur le marché de Bordeaux. Elle démontre la capacité de Keys Asset Management de se positionner sur des opérations de réaménagement urbain d’envergure, alliant mixité des usages et ambition architecturale.

Les études notariales DixSept68 (Me Jacquet) et Meyssan Associés (Me Meyssan) conseillaient respectivement l’acquéreur et le vendeur. Keys Asset Management a été accompagné par Nerco, Lafi et Archismart pour la partie technique. Le financement de l’opération a été assuré par un pool regroupant le LCL et la Banque Postale, accompagné par l’Etude Lasaygues.