Première acquisition d’un bâtiment d’activités pour le fonds Keys Sélection

Le gérant de fonds immobiliers poursuit sa diversification en acquérant un ensemble immobilier à usage d’activités de 3 500 m² comprenant 333 m² de bureaux et 3167 m² de surface d’activités.

« L’idée première est de proposer aux petites et moyennes entreprises des espaces propices au travail collaboratif, à l’innovation et à la créativité, indique Pierre Mattei, co-fondateur du Groupe Keys Asset Management. L’immeuble sera divisible jusqu’à 8 cellules à partir de 330 m² afin de s’adapter facilement à la demande », poursuit-il.

Avec le concours d’EDF Collectivités et de Dalkia, des panneaux photovoltaïques couvriront la toiture et le bâtiment, réalisé en structure bois, devrait être autonome en énergie (1 m3 de bois permettant d’économiser 1 tonne de CO2 par an). L’ensemble immobilier, éco-conçu, sera certifié RT 2012 avec en sus les labellisations BBCA et BDM. Le bâtiment sera livré au second trimestre 2019.

Projet phare de Vitrolles « CAP Horizon »

Situé dans la zone de Couperigne à Vitrolles, l’actif acquis par Keys Asset Management s’inscrit dans un projet global de 15 000 m² de bureaux et d’activités, lui-même intégré dans le projet « CAP Horizon ». « CAP Horizon » vise à développer la filière aéronautique et mécanique en proposant à terme 240 000 m² de surfaces mixtes (industries, tertiaires, hôtellerie et services).

L’ensemble immobilier bénéficie d’une localisation idéale, à la croisée d’infrastructures majeures : RD113, RD20, A7, gare de Vitrolles Aéroport Marseille Provence (VAMP) et aéroport Marseille Provence.