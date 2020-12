Conçu par l’agence SAA Architectes, Le Galion est un ensemble immobilier de 13 000 m² réalisé par KAUFMAN & BROAD à Puteaux sur le secteur de La Défense. Pour répondre aux enjeux actuels de l’immobilier de bureaux tout en concevant un lieu favorisant le bien-être au travail, le bâtiment « code du travail » proposera des prestations fonctionnelles et techniques de haut niveau, de nombreux espaces collaboratifs ainsi qu’une offre de services conçue et adaptée aux besoins des futurs occupants : jardins, restaurant inter-entreprises, rooftops…

Sa structure architecturale en escalier et son implantation en « U » ont été pensées pour favoriser l’ensoleillement naturel des différents espaces du bâtiment, et permettre la création d’un généreux jardin en cœur d’îlot et plus de 1 000 m² de terrasses extérieures connectées. Ces multiples espaces extérieurs offriront ainsi aux futurs utilisateurs des zones de convivialité avec des vues dégagées.

A l’instar de l’ensemble des projets développés par KAUFMAN & BROAD, cet immeuble est porteur de fortes ambitions environnementales mais également sur le plan de la santé. La qualité de l’air est assurée par un double système de filtration qui assure une efficacité 3 fois supérieure à la norme. Chaque bureau est équipé d’un système de traitement d’air et de prise d’air neuf totalement indépendant.

L’opération, prévue pour une livraison vers fin 2023, sera certifiée HQE Bâtiment Durable niveau Très Performant, BREEAM Very Good, BBC Effinergie 2017 incluant la conformité aux exigences E+C- niveau E2C1.

« Fruit d’une étroite collaboration avec la Caisse de Retraite du Personnel Navigant, le Galion est un véritable lieu de vie conçu pour le confort, la santé et le bien-être de ses futurs occupants. Les espaces de bureaux performants, optimisés et flexibles pour s’adapter aux mutations des organisations de travail sont agrémentés de nombreux espaces extérieurs végétalisés, d’un cœur d’îlot paysager ainsi que de nombreux services dédiés aux utilisateurs. Ces espaces permettront aux futurs occupants du Galion de se retrouver dans un environnement propice aux expériences collaboratives, à l’émulation de groupe et à la créativité. » déclare David LAURENT, Directeur Général Immobilier d’Entreprise de KAUFMAN & BROAD.

Dans cette transaction, KAUFMAN & BROAD était accompagné par Maître Olivier VALARD de l’Etude Thiberge et conseillé par Maître Christophe SIZAIRE de l’étude ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et par Maître Vincent GUINOT de l’étude LACOURTE RAQUIN TATAR. L’acquéreur était conseillé par Maître François POURRIER et Pierre VIGNALOU de l’office notarial A Contrario, par Maître Antoine MARY du cabinet GIDE et l’agence d’architecture CALQ.