Kasada Hospitality Fund LP ("Kasada"), conseillé par Kasada Capital Management, plateforme d’investissement dédiée à l’hôtellerie en Afrique subsaharienne, annonce aujourd’hui sa première transaction : l’acquisition d’un portefeuille d’hôtels en Afrique subsaharienne auprès d’AccorInvest.

Cette transaction est l’une des plus grandes opérations de fusion-acquisition transfrontalières dans le secteur de l’hôtellerie en Afrique. Kasada prend le contrôle de huit hôtels pleinement opérationnels en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun, totalisant 1 602 chambres destinées aux voyageurs d’affaires régionaux.

En prenant le contrôle de ces actifs et animé par la volonté de changer la donne dans le secteur de l’industrie hôtelière en Afrique, Kasada s’engage à mettre en œuvre de nouvelles normes en termes de management local et d’empreinte écologique, tout en veillant à ce que le niveau de satisfaction client progresse. Cet engagement est au cœur de la stratégie de l’entreprise qui ambitionne de devenir un fournisseur de solutions au secteur et permettra une croissance durable de l’hôtellerie en Afrique subsaharienne.

La transaction, réalisée durant l’une des périodes les plus difficiles pour l’hôtellerie sur le continent, souligne l’engagement de Kasada dans la région ainsi que sa confiance dans les perspectives de reprise post-Covid-19. En effet, les économies des trois pays ont connu une croissance constante, qui devrait se poursuivre à moyen terme. Le tourisme est l’un des secteurs les plus dynamiques de la région, représentant respectivement 10 %, 8 % et 7 % du PIB du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Cameroun, et contribuant de manière significative au développement économique de ces trois pays. Si la Covid-19 a perturbé les voyages internationaux, le portefeuille acquis par Kasada vise plutôt les voyageurs d’affaires intrarégionaux, un segment dont la croissance a repris au cours des derniers mois.

AccorInvest est propriétaire et exploitant d’un portefeuille immobilier de plus de 880 hôtels, en propriété ou en location, situés dans 28 pays à travers l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie. La cession du portefeuille d’hôtels en Afrique subsaharienne à Kasada marque le recentrage de sa stratégie d’investissement sur l’Europe, positionnant Kasada comme le leader du marché en Afrique subsaharienne.

Olivier Granet, Managing Partner et CEO de Kasada, déclare : « Il s’agit d’un portefeuille exceptionnel d’hôtels couvrant tous les segments du marché et qui est parfaitement aligné avec la stratégie d’investissement de Kasada. Nous sommes impatients de travailler avec les formidables équipes qui opèrent ces hôtels et de contribuer concrètement à la croissance du secteur hôtelier dans cette région prometteuse. En tant qu’investisseurs à long terme, nous nous engageons à mettre en œuvre de nouvelles normes ESG et de satisfaction client afin de garantir à ce marché une croissance durable et répondre ainsi au plus près aux attentes de nos clients. Nous pouvons avoir un impact positif en apportant des capitaux indispensables à un moment critique. »

David Damiba, Managing Partner et CIO de Kasada, ajoute : « Malgré les conditions macro-économiques globales exceptionnellement difficiles, Kasada souhaite investir et soutenir le secteur hôtelier africain alors même qu’il commence à s’adapter aux nouvelles attentes du marché. La complémentarité de l’expertise sectorielle et de la connaissance locale au sein de notre équipe nous ont permis de réaliser avec succès cette transaction complexe, qui couvre plusieurs juridictions en Afrique de l’Ouest. »

Les 8 hôtels concernés par la transaction sont : le Pullman, le Novotel, l’Ibis Plateau et l’Ibis Marcory à Abidjan, Côte d’Ivoire ; le Pullman, le Novotel et l’Ibis à Dakar, Sénégal et l’Ibis à Douala au Cameroun.

Kasada a été conseillé dans cette transaction par Lazard Frères, Ashurst, Dentons, Okan et KPMG.

AccorInvest a été conseillé par Jones Lang LaSalle, De Pardieu Brocas Maffei, Mazars et Ernst & Young.