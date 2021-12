Le groupe KanAm Grund vient d’acquérir auprès d’un fonds géré par Keys REIM plus de 15 000 m² de bureaux dans deux immeubles neufs et prime, situés à Bordeaux et Nice et respectivement dénommés IN NOVA et NEO.

« Cette vente représente l’une des plus belles opérations de cession d’immeubles de bureaux prime en région en 2021, confirmant ainsi l’intérêt des investisseurs européens, et notamment allemands, pour les régions », affirme Pierre-Michel OLIVIER, Directeur Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate Transaction.

Les deux actifs correspondent au portefeuille « Hélio », composé de :

6 450 m² de bureaux en R+9 au sein de l’immeuble « IN NOVA » à Bordeaux, sur la zone prime d’Euratlantique. Il s’agit de la première transaction d’un immeuble construit, entièrement loué sur ce secteur. Les locataires sont principalement deux organismes publics : la Direction départementale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité (DDETS), et Solendi Expansion, acteur majeur de la construction de logements sociaux et intermédiaires en France. Livré en 2019, cet immeuble comprend également sept étages d’appartements avec balcons et terrasses (non concernés par la transaction).

9 000 m² de bureaux (dont 1 200 m² de commerces & salle de sport) au sein de l’immeuble « NEO » à Nice. Quasi-entièrement loués à la Ville de Nice et ENEDIS, ces bureaux livrés fin 2020 ont obtenu les certifications « BREEAM Very Good » et « Well Core & Shell Silver ». Ils sont intégrés au sein d’un ensemble mixte de 15 000 m² qui comprend également un hôtel (non concerné par la transaction), dans le quartier de l’Arenas, le centre d’affaires tertiaire de la région niçoise

« Nous sommes très heureux de la conclusion de cette belle transaction avec les équipes de KanAm. Elle confirme l’attractivité des actifs en région présentant une situation locative de qualité, et matérialise une nouvelle référence en termes de taux de rendement prime », déclare Michael BENOLIEL, Responsable de l’Asset Management de Keys REIM.

« La cession de ces deux actifs clôture une prise de position que nous avons réalisée « en blanc » en décembre 2017 pour le compte de l’un de nos fonds, confirmant la pertinence de notre stratégie « Build to Core » en région », précise Nabil EL FAHLI, Directeur du Fund Management de Keys REIM.

Dans cette transaction, Keys REIM a été conseillé par l’étude Allez & associés (Jennifer AESCHIMANN et Antoine MESTIVIER) pour le volet notarial, le cabinet d’avocats LAWRIZON Avocats (Séverine GUILLUY et Caroline BOYER DUMAS) pour la partie juridique, et le cabinet TAJ (William STEMMER) pour la partie fiscale.

Les conseils de KanAm Grund Group pour cette opération ont été l’étude Victoires Notaires Associés (Jean-Pierre BRULON, Anne GASTAUD, Corinne HERMANN), le cabinet SBKG (Carol SANTONI, Louise DUVERNOIS, Gwénolé MORINEAU) et le cabinet Reed Smith LLP (David COLIN).

Les parties étaient conseillées par BNP Paribas Real Estate investissement Régions dans le cadre d’un mandat co-exclusif.