L’objectif est de devenir le leader français des nouveaux lieux de vie professionnels.

Le marché du coworking et des Tiers-Lieux en France est en cours de structuration. Initié aux États-Unis il y a plus de 15 ans, pleinement installé dans le panorama des espaces de travail à Londres, Amsterdam, Francfort ou Madrid, le concept connait une forte croissance en France (+ 80% entre 2016 et 2017 selon JLL [1]). Ces dernières années sont marquées par une explosion de l’entrepreneuriat (30 % des plus de 18 ans résidant en France se sont engagés dans une dynamique entrepreneuriale selon l’IEF 2018 [2]), un développement du travail en mode projet, une nomadisation des collaborateurs, et la volonté d’une meilleure harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle.

Fort du succès d’iLOV’iT, le plus important centre de coworking et d’espaces de travail à Marseille en surface déployée0, rassemblant sur près de 3 700 m2 bureaux privatifs, espaces partagés, salles de réunion et nombreux services associés au bien-être au travail, TIVOLI CAPITAL va plus loin dans la révolution de l’usage. En signant avec un fonds d’investissement majeur, le groupe a l’ambition de croitre fortement sur ce marché.

« Depuis l’origine nous souhaitons nous développer en régions. Nous avons privilégié un vrai partenaire, KKR, capable de nous accompagner sur le développement de nos espaces et pas uniquement sur l’aspect financier. Notre vocation est de transformer le marché, en mettant l’humain au cœur de nos préoccupations et de pouvoir proposer, dans toutes les grandes métropoles françaises, le bureau idéal des années 2020 répondant aux exigences des entrepreneurs et des entreprises quelles que soient leurs tailles. » précise Guillaume Pellegrin, Fondateur de TIVOLI CAPITAL.

« Guillaume Pellegrin et ses équipes disposent d’un réel savoir-faire dans l’acquisition, le développement et la valorisation de projets immobiliers innovants en région. Nous trouvons intéressante l’approche de la qualité de vie au travail. Avec cet accord, nous souhaitons devenir un leader français des nouveaux lieux de vie professionnels » ajoute Mai-Lan de Marcilly, Directrice KKR Immobilier Europe.

Le projet va bien au-delà de la duplication d’un modèle qui a fait ses preuves à Marseille. Les futurs espaces issus de ce partenariat s’articuleront autour de l’ADN de l’établissement pilote : un accueil chaleureux, des environnements de travail favorisant le partage d’énergie et offrant une palette de services adaptés aux besoins des résidents. Ils proposeront une réelle offre alternative aux entrepreneurs soucieux d’une location clé en main et modulable : des bureaux prêts à l’emploi sans engagement longue durée ainsi qu’une vraie modularité des espaces pour accompagner leur croissance et ajuster le coût au plus près de leurs besoins.