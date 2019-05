Ce mercredi 22 mai 2019, Joachim Azan, Président-Fondateur de Novaxia, accompagné de Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité et de Frédérique Calandra, Maire du 20e arrondissement de Paris, a posé la première pierre de l’Open House JO&JOE Buzenval, premier projet d’hôtel-auberge de jeunesse hybride au cœur du 20e arrondissement de Paris.

Deux ans après avoir été lauréat de l’appel à projets lancé par la Mairie de Paris, Réinventer Paris, le projet de Novaxia sur le site de Buzenval sort de terre, donnant naissance à un hôtel - auberge de jeunesse d’un nouveau genre : la 1ère Open House JO&JOE dans Paris.

« Avec ce projet, nous répondons à une tendance nouvelle : la mixité des usages dans l’hôtellerie. Aujourd’hui la clientèle ne cherche pas seulement un lieu, elle cherche une expérience. Face à ce constat, nous avons développé avec JO&JOE, ce concept unique d’hôtel, auberge de jeunesse avec un rooftop ouvert à la population locale comme la population touristique. Nous sommes très fiers aujourd’hui de poser la première pierre de ce 1er JO&JOE parisien, avec tous nos partenaires, la Mairie de Paris, la Mairie du 20e arrondissement et AccorHotels, sans qui rien n’aurait été possible », précise Joachim Azan, Président de Novaxia.

Un nouveau concept d’hébergement hybride

Projet de 1 465 m², conçu avec le studio d’architectes Ory & Associés, il est composé de plus de 160 lits, entre chambres d’hôtel et dortoirs, cette Open House met aussi à disposition des Parisiens et des touristes un rooftop de 110 m². L’objectif ? Créer du liant et du lien avec un espace de rencontre entre riverains et résidents de l’hôtel-auberge en offrant un espace végétalisé et vivant sur les toits de Paris.

Dans la lignée des projets que porte Novaxia, et dans une démarche d’impact investing, le bâtiment propose une architecture moderne en bois, respectueuse de l’environnement. La terrasse à ciel ouvert offre un nouvel espace végétalisé sur la ville.

De nombreux services

L’Open House JO&JOE Paris Buzenval a pour ambition de devenir un lieu dynamique, connecté à son environnement. Le restaurant, ouvert à tous, privilégiera des produits sourcés en circuit court, avec des partenaires locaux.

Première implantation de JO&JOE à Paris

Lancée en septembre 2016, la nouvelle marque du groupe AccorHotels répond aux attentes des « Millennials-minded ». À la recherche d’un monde ouvert, connecté et enrichissant, la marque s’associe à Novaxia. L’Open House JO&JOE Paris Buzenval est la première à voir le jour dans Paris intramuros.