Situés à Versailles (78), Ville d’Avray (92) et Paris 15ème, les actifs immobiliers représentent au total 167 logements à la location (13 000 m²).

A Versailles, les agences Franklin Azzi Architectures et Chartier Dalix ont imaginé un dialogue entre passé et modernité, avec 4 bâtiments neufs et 5 réhabilités offrant des espaces verts pour tous au sein d’un parc arboré clos de murs de 1,6 ha en face du Domaine de Madame Elisabeth. Le programme de 94 logements bénéficie d’une forte accessibilité grâce à la proximité de la nouvelle gare Versailles Chantiers.

Dans les Hauts-de-Seine, Emerige associé à France Logis conçoit un programme à Ville d’Avray pensé par l’architecte Anthony Béchu et qui offre 38 logements répartis sur deux bâtiments entourés par la forêt domaniale de Fausses-Reposes de 600 ha.

Enfin, les Ateliers Vaugirard à Paris 15ème, codéveloppés avec Icade, sont un vaste projet de 131 logements de restructuration et d’aménagement des anciens ateliers de la RATP. Le premier immeuble de 34 logements acquis par le fonds conseillé est conçu par Ibos et Vitart et le second par l’agence Hamonic + Masson & Associés.

Tous ces programmes visent la surperformance en matière d’efficacité énergétique ainsi que la certification NF Habitat Haute Qualité Environnementale.

Les travaux débuteront au premier trimestre 2022 pour une livraison en 2024.

Jean-Philippe Vergnol, J.P. Morgan Asset Management Real Estate France, déclare :« cette opération s’inscrit dans notre stratégie de diversification de notre portefeuille et notre conviction forte sur la classe d’actifs résidentielle dans des environnements connectés, verts et proches de la capitale. Nous avons de grandes ambitions pour 2022 et sommes activement à la recherche d’autres opportunités. ».

Pour Christophe Bacqué, Président d’Emerige Résidentiel, « Il s’agit d’une opération stratégique pour Emerige qui démontre notre capacité à répondre à la demande grandissante des acteurs institutionnels et assoit le Groupe comme un acteur incontournable du Grand Paris. ».

Eric Fintz, Gianni Vigezzi et Matthieu Audinet, Ikory Asset Management, déclarent : « Nous nous réjouissons d’avoir accompagné J.P. Morgan Asset Management Real Estate France à l’acquisition de ce portefeuille. Ces actifs offriront à la location des logements de qualité à des adresses très demandées. ».

Conseils de l‘acquéreur : Ikory Asset Management, Bridge Real Estate, Gide Loyrette Nouel, Lacourte Raquin Tatar, Allen & Overy, Etude Allez et Associés, THEOP, Ramboll, Longevity, Chatham Financial, Foncia Valorisation.

Financement : Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, De Pardieu Brocas Maffei, Etude Wargny Katz, Cushman & Wakefield.

Conseils du vendeur : Catella Residential (Claude Cayla), Victoires Notaires (Bertrand Bonneau), 14 Pyramides (Laurent Franchi).