Ivanhoé Cambridge investira initialement dans TMPT sur la base d’un programme de financement, centré sur la livraison de la première tranche de 62.500 m² de M_Park dans Macquarie Park, le troisième plus grand marché de bureaux du Grand Sydney et un pôle d’innovation majeur.

Cette tranche est actuellement en cours de construction, et la livraison est prévue pour 2024. Elle comprend trois immeubles de bureaux pour une surface locative totale de 37.146 m² et un centre de données (« data centre ») de 25.487m².

Un nouveau partenariat a été établi entre Ivanhoé Cambridge et Stockland pour développer le campus M_Park dédié aux sciences de la vie et à la technologie sur la base d’un programme de financement.

Ivanhoé Cambridge aura l’opportunité d’investir dans les étapes futures du projet, avec un potentiel de surface locative additionnelle d’environ 95.000 m².

Un projet net zero carbone avec des objectifs durables de premier ordre, soutenu par la première commission de performance verte (“green promote”) structurée par Ivanhoé Cambridge

Cette étape initiale est déjà pré-louée à 62% à des sociétés telles que Johnson & Johnson Family of Companies, WiSE Medical et à un opérateur de centre de données d’envergure internationale.

Ivanhoé Cambridge aura l’opportunité, grâce à sa participation dans TMPT, d’investir aux côtés de Stockland dans les futures tranches du projet, soit un site adjacent de quatre hectares qui a le potentiel pour accueillir 95.000 m² supplémentaires de surface locative nette avec six immeubles5.

George Agethen, Co-Chef de l’Asie Pacifique d’Ivanhoé Cambridge, commente : « M_Park procure à notre portefeuille une diversification et une exposition significatives à la fois aux environnements de travail axés sur le savoir et aux centres de données, et illustre la poursuite de notre engagement à investir en Australie. Soutenu par des locataires financièrement solides, l’investissement offre un profil de rendement résilient avec un potentiel de croissance prometteur. »

Tarun Gupta, CEO et Directeur général de Stockland, complète :« La constitution du partenariat de M_Park concrétise notre stratégie visant à étendre notre plateforme d’investisseurs tiers et à accélérer la livraison de nos projets de développement de propriétés commerciales dont le montant s’élève à 9,1 milliards de dollars. Nous sommes ravis d’accueillir Ivanhoé Cambridge dans cette plateforme et sommes impatients de travailler avec eux pour créer l’une des principales zones dédiées aux sciences de la vie et à la technologie en Australie. »

TMPT affiche des performances ESG exceptionnelles avec une trajectoire claire vers la carboneutralité. Après construction, trois des quatre immeubles seront entièrement alimentés par des énergies renouvelables et viseront à atteindre la certification 5-Star NABERS. Energy Ratings, la certification 4-Star NABERS Water Ratings et la certification 5 à 6 Star Green Star Ratings.

Pour encourager l’atteinte des objectifs de développement durable, Ivanhoé Cambridge a introduit une bonification liée ou indexée aux objectifs ESG (« green promote ») afin d’assurer l’alignement d’intérêts avec les facteurs clés de succès de durabilité, incitant le dépassement des objectifs de durabilité du scénario de base.

« Pour réaliser cette transition monumentale vers une économie à faible émission carbone, nous devons aligner les intérêts économiques de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Ainsi, nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat stratégique avec Stockland et nous saluons ses réalisations de premier plan et ses engagements ESG », ajoute George Agethen.

La transaction devrait être conclue mi-2022. La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation du Foreign Investment Review Board.