Ivanhoé Cambridge a acquis « Alte Post Quartier », un ensemble immobilier à usage mixte situé à Neukölln, un quartier très animé de Berlin. D’une surface de plus de 16 000 m², l’ensemble est composé de bureaux dont la vaste majorité a été entièrement rénovée, d’appartement résidentiels neufs en cours de construction, et de services tels un restaurant, une salle de sport et un espace d’archivage. Commodus, co-investisseur de l’ensemble, agira en tant qu’asset manager pour conduire le projet.

Illustrant l’engagement d’Ivanhoé Cambridge dans la revitalisation des quartiers pour créer des espaces rassembleurs où les occupants peuvent vivre, travailler et se divertir, Alte Post Quartier se trouve au cœur de Berlin Neukölln, un quartier cosmopolite en plein essor qui s’est considérablement développé ces dernières années, très prisé des jeunes cadres qui y trouvent une grande variété de logements, d’emplois, de boutiques et de loisirs.

Alte Post Quartier répond également à l’évolution des besoins des utilisateurs qui a connu une véritable accélération depuis le début de la crise sanitaire, démontrant le caractère résilient des ensembles mixtes caractérisés par leur flexibilité.

L’ensemble immobilier « Alte post Quartier » se compose :

D’un bâtiment historique de caractère de près de 9 000m² accueillant autrefois des bureaux de poste, et qui a été entièrement rénové en 2019 et converti en espaces de travail modernes répondant aux nouveaux usages, avec une grande hauteur sous plafond, des espaces communs confortables et de nombreuses terrasses. Il accueille aujourd’hui des bureaux qui sont déjà occupés, et a vocation à offrir un usage mixte avec l’ouverture d’un restaurant, d’une salle de fitness et d’un espace d’archivage,

D’un ensemble de bureaux de près de 4 000m² en cours de rénovation et déjà partiellement loué,

Et d’un immeuble résidentiel actuellement en construction de plus de 4 000 m². Livré courant 2022, cet ensemble comprendra 76 appartements, dont 15 penthouses en bois bénéficiant de vastes terrasses situées aux derniers étages et offrant des prestations haut de gamme. Un nombre important de studios seront destinés aux étudiants et aux jeunes professionnels, participant au dynamisme général du quartier.

« Avec l’acquisition d’Alte Post Quartier à Berlin, nous poursuivons le renforcement de notre présence en Allemagne, l’un des marchés stratégiques pour notre croissance en Europe. Le développement de projets emblématiques à usage mixte dans les quartiers les plus dynamiques des grandes métropoles est un axe majeur de la stratégie d’Ivanhoé Cambridge pour les années à venir », commente Karim Habra, Directeur général Europe & Asie-Pacifique d’Ivanhoé Cambridge.

« Ce projet phare consolide notre positionnement à Berlin et nous cherchons particulièrement à investir dans des quartiers tels que Neukölln, qui connait une véritable régénération urbaine », Christian Daumann, Directeur des investissements, Allemagne chez Ivanhoé Cambridge. « Nous nous réjouissons de cette transaction qui offre à la fois des rendements stables et des opportunités significatives de création de valeur. »

Dans cette transaction, Ivanhoé Cambridge a été conseillé par Clifford Chance pour les questions juridiques, CBRE pour les valorisations, KPMG pour les questions fiscales et comptables et KVL pour les aspects techniques.