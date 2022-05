115 000 m² d’entrepôts stratégiquement situés à Hambourg, carrefour de l’Europe du Nord

Un actif loué à 100% au groupe H&M

La plateforme logistique Hub & Flow d’Ivanhoé Cambridge s’étend en Europe continentale

Ivanhoé Cambridge renforce son portefeuille logistique Hub & Flow avec l’acquisition d’un entrepôt situé à Hambourg, en Allemagne, auprès d’ADF Asset Management, une société de gestion d’actifs basée en Corée du Sud. Cette transaction constitue la première opération réalisée pour le compte du portefeuille Hub & Flow en Allemagne, contribuant ainsi à la diversification géographique du portefeuille en Europe continentale.

Situé à proximité du port d’Hambourg, troisième port européen en termes de transport de marchandises, cet actif logistique d’une surface totale de 114 760 m², sur un terrain détenu en pleine propriété, jouit d’une localisation stratégique en Europe continentale.

Idéalement positionné dans le parc d’affaires d’Allermöhe, l’une des zones logistiques les plus établies de Hambourg, l’entrepôt bénéficie d’un accès à un important réseau autoroutier desservant plus de 7 millions de consommateurs.

L’entrepôt de Hambourg a bénéficié de plusieurs initiatives pour améliorer sa performance ESG, à l’image de l’installation de panneaux solaires sur le toit permettant de développer une alimentation électrique avec un suivi immédiat de l’énergie créée et consommée. L’actif offre également des aménagements essentiels comme des espaces de bureaux fonctionnels, des salles de conférences et une terrasse installée sur le toit.

L’actif est loué à 100% au groupe H&M.

« Avec l’acquisition de ce premier actif logistique à Hambourg, nous poursuivons le renforcement de notre présence en Allemagne, l’un des marchés stratégiques pour notre croissance en Europe, déclare Christian Daumann, vice-président, Investissements, Allemagne chez Ivanhoé Cambridge. La croissance de la logistique constitue un axe majeur de notre plan stratégique, qui vise notamment à tripler la taille de notre portefeuille logistique en Europe d’ici 2025. Nous allons donc continuer à construire un portefeuille résilient et diversifié sur l’ensemble du continent européen. »

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie logistique d’Ivanhoé Cambridge en Europe continentale, initiée par le portefeuille Hub & Flow en février 2020 et poursuivie avec les acquisitions de trois projets en cours de développement à Roye (Hauts-de-France), Mer (sud-ouest d’Orléans) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Ce portefeuille complète le dispositif logistique d’Ivanhoé Cambridge à l’échelle européenne, à l’image du partenariat conclu avec PLP pour le développement d’une plateforme logistique de premier ordre au Royaume-Uni et de la collaboration avec URBZ Capital dans le cadre de sa stratégie dédiée à la logistique du dernier kilomètre en Europe.

Ivanhoé Cambridge a été conseillé dans cette opération par Avison Young, Drees & Sommer et le cabinet Allen & Overy.