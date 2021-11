Cette acquisition porte à nouveau sur un supermarché DIA sous la marque « La Plaza » à Aviles dans la communauté autonome des Asturies.

Cette région se situe au Nord-Ouest de l’Espagne et regroupe plus d’un million d’habitants. Aviles est la 3ème ville des Asturies et accueille le 2ème port après celui de Gijon. L’actif se situe en plein centre-ville dans un environnement résidentiel, dense, et commercial, à proximité des enseignes Zara, Massimo Dutti ou Casa.

Le bien, qui propose une surface totale de 1.200 m2, se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble résidentiel édifié sur un carrefour passant lui assurant une excellente visibilité.

L’actif est entièrement loué par l’enseigne alimentaire « Dia La Plaza » dans le cadre d’un bail qui s’achève en 2033 soit une durée résiduelle de 12 ans. Le locataire est présent dans les locaux depuis 2006 et a procédé à une large rénovation de ses locaux en 2016. La marque « La Plaza » est le concept store de l’enseigne DIA spécialisée sur le segment des magasins de proximité et proposant des stands de produits frais : viandes, poissonnerie, fromage... Preuve de la qualité du site, le chiffre d’affaires a dépassé un certain volume permettant de déplafonner à la hausse le loyer du locataire.

L’investissement pour Iroko ZEN présente un taux de rendement immédiat de 7,50%. Ce rendement est non garanti. En effet, il s’agit du taux à l’achat : c’est un taux théorique qui dépend du bon paiement des loyers par le locataire.

Un deuxième investissement en Espagne tourné vers les services essentiels

Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN, indique « Nous sommes ravis de cette nouvelle acquisition d’une des enseignes les plus performantes du secteur alimentaire en Espagne. Dans un contexte sanitaire toujours aussi instable, cet investissement présente toutes les garanties quant à sa pérennité ».

Marion Bertrand, Responsable des investissements d’ajouter : « Après la France et l’Espagne, nous devrions pouvoir présenter prochainement notre première acquisition en Allemagne et ouvrir de nouveaux marchés dans les pays de la zone Euro prochainement. Cela conforte encore un peu plus notre stratégie de diversification dans des actifs stratégiques, utiles aux consommateurs et présentant un taux de rendement attractif ».