Cet actif est idéalement desservi par la route avec la proximité immédiate de l’autoroute A71 mais également par les airs (aéroport international de Bourges à 2km) et par le rail (ligne Tours-Vierzon- Bourges-Nevers à la gare SNCF de Bourges). Il bénéficie d’un environnement économique dynamique avec la présence dans la zone de nombreux autres acteurs d’envergure nationale tels que : Xerox, Kuehne+Nagel, Dalkia, STEF Transports, Intermarché, etc.

Livré en 2012 et sous garantie décennale, le bâtiment est en très bon état d’entretien. Il développe une surface de 2.135 m2 à usage principal de messagerie et comporte des bureaux d’accompagnement. Il propose au total 9 portes sectionnelles et 41 portes d’expédition pour véhicules légers.

L’actif est entièrement loué par Chronopost dans le cadre d’un bail initial de 12 ans ayant démarré dès la livraison de l’actif et courant jusqu’en 2024. Chronopost est le leader français de la livraison express de colis jusqu’à 30kg aux entreprises et aux particuliers. Au titre de son activité stratégique pour le maintien de l’activité économique, Chronopost a pu continuer ses activités de collecte et de livraison de colis sans discontinu au cours des derniers mois.

Chronopost s’implique depuis plusieurs années déjà dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale. A titre d’exemple, Chronopost s’engage pour assurer des livraisons moins polluantes en développant une flotte de véhicules à faibles émissions et livre d’ores et déjà 17 grandes villes de France en véhicules électriques, au Gaz Naturel Véhicule (GNV) et en vélos-cargos. Par ailleurs, Chronopost est signataire de la Charte Objectif CO2 qui propose aux transporteurs routiers de marchandises des engagements volontaires pour la réduction des émissions de CO2.

L’investissement dépasse les 2 millions d’euros acte en main pour un taux de rendement immédiat de 7,40%.

Un investissement tourné vers les besoins d’un locataire de qualité

Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN, indique « L’acquisition de ce bâtiment, conçu dès l’origine pour Chronopost, est conforme à notre stratégie de cibler des actifs parfaitement adaptés à l’activité de leur locataire. La validation par Chronopost du cahier des charges du bâtiment et son engagement ferme de 12 ans sont pour nous des preuves de sa pérennité à long terme dans ce bâtiment ».

Charles Duclert, co-fondateur d’Iroko d’ajouter : « Avec un locataire comme Chronopost, lui-même impliqué dans une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale, cette acquisition est en ligne avec notre volonté d’investir en immobilier de façon responsable en impliquant notamment l’ensemble des parties prenantes ».