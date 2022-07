Une diversification renforcée et même consolidée

Si Iroko ZEN a mis le cap sur une stratégie paneuropéenne pour ses investissements avec une forte présence en Allemagne et en Espagne, et avec une ouverture récente sur le marché irlandais, il n’en demeure pas moins que le marché domestique français reste le marché majoritaire dans l’allocation géographique de la SCPI.

Ainsi, ce sont trois nouveaux actifs situés en France qui viennent compléter le patrimoine d’Iroko ZEN : à Yvetot (Rouen), Woippy (Metz) et à Solaize (Lyon).

Dans le détail : l’actif d’Yvetot (76) se situe au cœur d’un retail park dense et le locataire Pôle Emploi a récemment renouvelé son bail avec un nouvel engagement de 9 années fermes.

L’actif de Woippy (57) se situe au nord de Metz, dans une zone d’activités de bonne qualité et bénéficie d’une bonne visibilité. L’actif est occupé par l’enseigne alimentaire Norma, présente depuis 2005, et qui vient de renouveler son bail sur une durée totale de 10 ans.

Enfin, l’actif de Solaize (69) se situe au sud de Lyon, le long de l’autoroute A7. Le bâtiment a été entièrement rénové et entre dans le cadre d’un sale & lease back avec une durée d’engagement ferme de 12 ans avec la société Eurocombles, spécialisée dans le secteur de la rénovation énergétique.

Stratégie résiliente et payante

Quelques semaines après avoir dépassé les 100 millions d’euros de capitalisation, ces acquisitions marquent un véritable palier pour la SCPI Iroko ZEN puisqu’elle a atteint les 100 millions d’investissements immobiliers ce qui démontre la réelle capacité de déploiement des fonds dans un temps serré afin de maximiser les dividendes potentiels de ses associés.

Enfin, dans un contexte bordé d’incertitudes géopolitiques, inflationnistes et toujours sanitaires liées à la Covid-19, ces acquisitions témoignent du choix d’immeubles occupés par des locataires aux activités résilientes et essentielles, en ligne avec le label ISR d’Iroko ZEN.

Au total, ces investissements pour Iroko ZEN atteignent un montant total de 7,2 millions d’euros hors droits et présentent un taux de rendement immédiat de 6,25%. Ce rendement est non garanti. En effet, il s’agit du taux à l’achat : c’est un taux théorique qui dépend du bon paiement des loyers par les locataires.

Le mot des gérants :

Marion Bertrand, Investment Manager d’Iroko ZEN, indique : « La SCPI Iroko ZEN investit en zone Euro et restera principalement investie en France. Cela nous permet d’avoir un champ d’action le plus large possible et profiter de toutes les bonnes opportunités sur toutes les typologies d’actifs ».

Phong Hua, Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, complète : « Nous maintenons toujours un rythme soutenu pour nos acquisitions avec un pipeline sous exclusivité qui devrait rapidement doubler la taille du patrimoine, en lien avec la forte croissance de la collecte de la SCPI Iroko ZEN ».