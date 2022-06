Iroko ZEN plante son drapeau à Dublin

Iroko ZEN a finalisé l’acquisition de son 1er actif en Irlande, à Rathfarnham au sud de Dublin. Il s’agit d’un ensemble immobilier neuf, livré en 2022 et composé de deux bâtiments. Le premier concerne un supermarché d’une surface de 1.470 m², entièrement loué à Tesco dans le cadre d’un bail de 20 ans dont 10 ans fermes.

Le second concerne une crèche qui développe une surface de 591 m², entièrement loué à Safari Childcare dans le cadre d’un bail de 25 ans dont 10 ans fermes.

Le site est situé au cœur d’un programme de développement résidentiel, White Pines, qui accueillera sur un peu plus de 14 hectares environ 640 familles. L’actif est noté BER « A », une étiquette synonyme des biens les plus performants énergétiquement. Cet investissement pour Iroko ZEN représente un montant de 10,1 millions d’euros hors droits et présente un taux de rendement immédiat de 5,25%.

Iroko ZEN renforce sa position sur le marché Madrilène

Après l’acquisition d’un actif de bureaux en début d’année, situé en plein cœur du quartier central des affaires de Madrid, Iroko ZEN poursuit ses investissements dans la métropole de Madrid avec l’acquisition d’un actif à Leganes, une ville située directement au sud-ouest de la capitale espagnole.

L’actif est situé au sein du parc scientifique, technologique et d’affaires de Leganes, et bénéficie d’un excellent accès routier en bordure de la M40 et avec un accès rapide de l’autoroute A42. Ce parc a été créé à l’initiative de la Communauté de Madrid et la ville de Leganes, en collaboration avec l’Université Carlos III de Madrid. Il est né avec le double objectif de renforcer la recherche et créer un climat favorable aux entreprises pour développer leur culture de l’innovation technologique, afin d’accroître leur compétitivité et d’améliorer la coordination des secteurs public et privé dans le domaines scientifiques et technologiques. On y trouve des sociétés telles que Thales, Otis, Volkswagen, PSA ou encore Coca-Cola.

L’actif est un bâtiment à usage mixte de bureaux et d’activités développant une surface de 2 200 m². Il est loué à la société Mercortecresa, une entreprise spécialisée dans les solutions intégrales les plus avancées pour la protection passive des incendies. Mercortecresa a signé un bail ferme de 10 ans en 2020. Cet investissement pour Iroko ZEN représente un montant de 3,2 millions d’euros hors droits et présente un taux de rendement immédiat de 5,40%.

Les rendements annoncés sont non garantis. En effet, il s’agit de taux à l’achat : ce sont des taux théoriques qui dépendent du bon paiement des loyers par les locataires.

Marion Bertrand, Investment Manager d’Iroko ZEN, indique : « Cette première acquisition en Irlande nous permet de nous positionner sur un actif en parfaite adéquation avec notre stratégie : un ensemble neuf, présentant une excellente performance énergétique, occupé par un supermarché alimentaire et une crèche, des utilisateurs pérennes, en ligne avec les besoins des usagers et en respect de notre politique ESG et de notre label ISR ».

Phong Hua, Directeur des Investissements de la SCPI Iroko ZEN, complète : « Avec cette acquisition en Irlande et le renforcement de notre position en Espagne, nous sommes fiers de poursuivre notre programme d’acquisitions en corrélation avec le déploiement de notre collecte qui s’est fortement accélérée ces derniers mois »